Luganski’s onderkoelde lyriek is een bewuste keuze die niet bij iedereen in de smaak zal vallen ★★★☆☆

Het Adagio aan het begin van Beethovens Mondscheinsonnate is overbekend maar onverwoestbaar mooi. De Russische pianist Nikolaj Luganski speelt het bijna accentloos, alsof hij bang is om in sentimentaliteit te vervallen, en creëert meteen afstand tussen hem en de luisteraar. En dat terwijl Luganski bepaald geen koude vis is. Hij speelt met passie voor tien in het gejaagde slotdeel, dat op zijn sterkste punten is toegesneden. Hetzelfde geldt voor de daaropvolgende sonate, de turbulente Appassionata.

Uit de laagste octaven slaat Luganski ronde, donkere tonen, uit de hoogste kristalachtige cascades waarin elke afzonderlijke noot hoorbaar is. Hij toont ook grote virtuositeit in het laatste stuk, de Pianosonate nr. 17, Der Sturm genaamd. De hoekdelen zijn briljant en bewogen, en, waar nodig, teer en doorzichtig. In het langzame middendeel klinkt Luganski weer onberispelijk maar afstandelijk. Zijn onderkoelde lyriek is een bewuste keuze die niet bij iedereen in de smaak zal vallen.

Nikolaj Luganski

Beethoven Piano Sonatas

Klassiek ★★★☆☆ Harmonia Mundi