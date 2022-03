Lucy Dacus verwerkte haar dagboeken van vroeger tot prachtige melancholieke liedjes ★★★★☆

Lucy Dacus, vorig jaar op het Okeechobee Music Festival in Florida. Beeld Tim Mosenfelder/WireImage

Tien minuten voor aanvang van Lucy Dacus’ uitverkochte optreden in de Amsterdamse Tolhuistuin horen we plots haar stem: ‘Hoi, Lucy hier. Willen jullie een gezichtsmasker dragen? Ik wil dat deze avond veilig is voor mij, mijn band en de mensen om jou heen.’

Bijna iedereen geeft gehoor aan de oproep. De Amerikaanse met de ravenzwarte haren (26) heeft zachtaardige, sociale fans. Met een beetje fantasie passen die mondkapjes bij de liedjes die ze zingt, het gros afkomstig van haar schitterende derde album Home Video (2021), dat een door de pandemie gedicteerde eenheid van plaats kent.

Dacus bracht een lockdown door bij haar ouders in Virginia, vond haar dagboeken van vroeger en smeedde een melancholiek liedjesalbum van wat ze las over school, kerk, zomerkamp, onzekerheden, vriendschappen en hopeloze verliefdheden.

Na Triple Dog Dare, de albumafsluiter die in Amsterdam de adembenemende opener is, weten we al veel. Dat ze prachtig kan zingen met haar zachte, weemoedige stem. Dat de beheerst zoemende indierock van haar band precies de juiste kleur heeft. Dat je de teksten woordelijk kunt verstaan, zodat je haar haast ziet zitten naast die doos dagboeken in de kelder.

Ze is wars van effectbejag op welk vlak dan ook. Bijna al haar liedjes zijn midtempo. Aan grappenmakerij doet ze niet. Haar band is dienstbaar en kleurt zelden buiten de lijntjes. Frivoler dan een beschaafde singalong in Going Going Gone en de Springsteen-cover Dancing in the Dark als toegift wordt het niet.

Toch krijgt de saaiheid geen moment kans te infiltreren in de kring van solidariteit en openhartigheid die Dacus en haar gemaskerde volgelingen hebben gevormd, simpelweg omdat de liedjes en haar schetsen in sepia zo mooi en integer zijn, en ze met zoveel zorg worden uitgevoerd. Zo simpel kan het soms zijn.