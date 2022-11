Luckiest Girl Alive laat zien hoe moeilijk het is om te praten over grensoverschrijdend gedrag, maar zet geen extra stap

Al na één minuut is duidelijk dat Ani, hoofdpersoon in Luckiest Girl Alive – de Netflixfilm die mij de afgelopen weken vrij dwingend werd aangeraden door de streamer – issues met zich meedraagt. Terwijl ze messen koopt met haar verloofde Luke ziet ze voor zich hoe die druipen van het bloed. In een pizzarestaurant eet ze geen hap met Luke aan tafel; terwijl hij naar de wc is propt zich vol. Ze is geobsedeerd door de hoge klasse van haar schoonfamilie, heeft een dagtaak aan het verbergen van haar eigen achtergrond als voormalig beursstudent.

Mila Kunis speelt Ani in ‘Luckiest Girl Alive’. Beeld Netflix

Er gaat een hoop mis in Luckiest Girl Alive. Zeker tegen het einde vol deus-ex-machina-plottwisten die zo kenmerkend zijn voor Netflixproducties, en waarbij gevoelsmatig altijd een producent lijkt mee te kijken die hamert op een feelgoodeind. Wat de film wél goed doet, is laten zien hoe moeilijk het is op een constructieve manier te spreken over grensoverschrijdend gedrag. Ook, of beter gezegd: juist binnen elitaire kringen die zich laten voorstaan op ruimdenkendheid.

Ani gaat als tiener met een beurs naar een dure privéschool waar ze omringd wordt door rijkeluiskinderen die buitengewoon in haar geïnteresseerd zijn. De mollige Ani voelt zich gevleid en laat zich dronken voeren op hun feestje. Dan blijken de jongens vooral geïnteresseerd omdat ze Ani, anders dan rijke kakmeisjes, ongestraft kunnen verkrachten.

‘Weet je wel wat verkrachting is?’, vraagt een van de jongens als ze de volgende dag huilend zegt dat zijn vrienden over haar grens zijn gegaan. Haar moeder drukt Ani op het hart niets over de noodlottige avond te delen – de mensen zullen op haar neerkijken. Als Luke jaren later een artikel van Ani’s hand over de verkrachting leest, zegt hij: ‘Ik dacht dat je hier overheen was. Ik dacht dat je sterk was.’

Sterke vrouwen zeiken niet: Ani laat zien wat dit idee met vrouwen doet. Ze is gehard, wil pertinent geen slachtoffer zijn, ze wil cool zijn, succesvol, dun, dunner, dunst, zonder te klagen over honger. Ani verbeeldt de vrouw die haar mond houdt na een ongepast appje of een hand op een bil. De vrouw die zichzelf niet tot andermans subject wil degraderen.

Het eind van de film – Ani trouwt niet met Luke en publiceert in de krant over haar verkrachting – is weliswaar heldhaftig maar weinig realistisch. Waarheidsgetrouwer zou zijn als Ani haar zwijgen voortzette, zoals eindeloos veel andere vrouwen die ook te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag maar er niet over praten. Omdat ze tegen zichzelf zeggen dat ze zoiets best aankunnen. Omdat ze geen zin hebben in de voorspelbare reacties uit hun omgeving. Omdat ze geen zin hebben in ‘ik ken die gast al twintig jaar, hij bedoelt het heus niet zo, wil je hier echt een punt van maken, precies dat dacht ik ook’.

Onderdrukking vermomd als emancipatie. Daarover had Luckiest Girl Alive een statement kunnen maken – als die Netflixproducent niet binnen was gekomen.