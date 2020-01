Lucinda Riley redt het jaar

Het is officieel: Lucinda Riley heeft de boekenmarkt gered. Donderdag maakte de CPNB de Top 100 van 2019 bekend, en alle bijbehorende cijfers. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat de totale markt met 2 procent in omzet is gegroeid – hoera, zou je denken, ware het niet dat de omzetstijging deels het gevolg is van de btw-verhoging. De afzet is namelijk voor het eerst in vijf jaar tijd gedaald: bijna 4 procent minder boeken werden er verkocht. Van alle genres daalde fictie dan weer het minst – waarvoor dank, Lucinda, wier De zeven zussen met 233 duizend exemplaren voor het tweede jaar op rij het bestverkochte boek van het jaar was (een unicum) en bovendien met elf boeken in de Top 100 staat (ook een unicum). (Ter vergelijking: de nummer 2 in de Top 100, Ilja Leonard Pfeijffers Grand Hotel Europa, verkocht 89 duizend exemplaren minder dan De zeven zussen.)

En dat dus allemaal zonder de Kipcaravan, waarmee Arnon Grunberg deze dagen door Nederland en België toert ter promotie van zijn nieuwe roman Bezette gebieden (binnen op 20 in de CPNB Bestseller 60, en op 4 in de Volkskrant Boekenraad Toptien). Zonder interviews op locatie en stemmige foto’s in donkere bossen, zoals met en van Herman Koch, naar aanleiding van Finse dagen (op 13 in de CPNB Bestseller 60, op 7 in de Volkskranttop). Zonder een waargebeurd WOII-verhaal als dat van Selma van de Perre (Ik ben Selma staat met stip op 1) of ’t Hooge Nest, en ook helemaal zonder enige aandacht in De Wereld Draait Door (Fokke Obbema, Herman Finkers, Rutger Bregman, Geert Mak).

De Volkskrant Boekenraad Toptien

1. Selma van de Perre: Mijn naam is Selma; Thomas Rap

2. Rutger Bregman: De meeste mensen deugen; De Correspondent

3. Herman Finkers: De cursus omgaan met teleurstellingen gaat wederom niet door; Thomas Rap

4. Arnon Grunberg: Bezette gebieden; Lebowski

5. Geert Mak: Grote verwachtingen; Atlas Contact

6. Fokke Obbema: De zin van het leven; Atlas Contact

7. Herman Koch: Finse dagen; Ambo Anthos

8. Pascal Mercier: Het gewicht van de woorden; Wereldbibliotheek

9. Oek de Jong: Zwarte schuur; Atlas Contact

10. Roxane van Iperen: ’t Hooge Nest; Lebowski

Tip van de week: In galop het duister in van Baltasar Porcel. Beeld Menken Kasander & Wigman Uitgevers

De boekentip van

Jérôme Smeets (De Tribune): Baltasar Porcel, In galop het duister in

Aan de Spaanse Bibliotheek van uitgeverij Menken, Kasander & Wigman wordt met enige regelmaat – maar te geruisloos – een parel toegevoegd. De laatste jaren verschenen er met name Catalaanse verrassingen, mooi verzorgd en voorbeeldig vertaald. Zo ook In galop het duister in, de tweede titel van Baltasar Porcel in de reeks, waarin een schrijver het plan ten uitvoer brengt om een genealogisch overzicht op te stellen van zijn voorouders, ‘het verzwelgende en stroperige onderaardse bestaan waarvan ik niets weet en dat ik in me draag’, met als middelpunt zijn geboortedorp Andratx op Mallorca. Deze oorspronkelijk in 1975 verschenen ‘hotsende optocht verdwaald in het woeste duister der eeuwen’ is fabelachtig.