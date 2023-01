‘Lucinda Riley heeft overal mensen aan het lezen gezet’

Willemien Wagner Boekhandel Wagner, Sassenheim Beeld Pauline Niks

Hoe gaat het bij jullie in de boekhandel?

‘Harry Whittaker, de zoon van Lucinda Riley, kwam langs. Het dorp en ver daarbuiten was er vol van, er kwam zelfs iemand speciaal uit Heerde bij Zwolle. Maar waar is Riley geen succes? Ik denk dat zelfs de literaire boekhandels, die in eerste instantie de serie niet wilden opnemen, haar boeken nu gewoon op voorraad hebben. Wereldwijd zijn er 50 miljoen boeken verkocht, ze heeft mensen aan het lezen gezet en ze heeft ze met haar romans door de coronatijd getrokken. Het is verdrietig dat ze is overleden. We zijn nu aan het wachten op het laatste en achtste deel dat op 11 mei uitkomt en is geschreven door haar zoon op verzoek van zijn moeder. De reserveringen stromen al binnen.’

Riley staat op de tweede plaats maar Daar waar de rivierkreeften zingen van Delia Owens was in 2022 het bestverkochte boek van Nederland. Liep dat ook bij u goed?

‘Zeker, op een gegeven was ik bijna klaar met dat boek, want we verkochten haast niets anders, haha! Even leek het af te zwakken maar na de verfilming liep het weer storm. Terecht want het is prachtig.’

Uit de CPNB-verkoopcijfers blijkt dat 1 op de 5 verkochte boeken anderstalig is, en dan vooral Engelstalig. Hoe zit dat bij jullie?

‘We zijn bijna verdriedubbeld als het om Engelstalig gaat. De verkoop van vooral young adult is gestegen, maar ook de andere genres zijn omhoog gegaan. We horen steeds vaker dat klanten een boek in de originele taal willen lezen.’

November van Thomas Olde Heuvelt is uitgeroepen tot mooiste boekomslag van 2022. Terechte winnaar?

‘Ja, zijn thriller valt echt op. Een omslag is belangrijk om opgepakt te worden in de winkel. Ik kan soms al aan het omslag zien of een boek goed zal lopen.’

Wat is jullie boekentip van de week?

‘Hotel Goldberg van Ewa Maria Wagner. Niet alleen het verhaal is schitterend, over een vrouw die een donkere familiegeschiedenis ontdekt als haar tante in Silezië overlijdt. Maar ook de schrijfstijl raakt. Wagner is altviolist en heeft de momenten achter de piano zo goed omschreven dat ik de muziek voelde tijdens het lezen.’

Toptien bestverkochte boeken bij boekhandel Wagner in Sassenheim

1. Haemin Sunim: Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt; Boekerij

2. Prins Harry: Reserve; Hollands Diep

3. Dirk De Wachter: Vertroostingen; Lannoo

4. Joukje Akveld: Maximiliaan Modderman geeft een feestje; Lannoo

5. Leon de Winter: Het lied van Europa; Hollands Diep

6. David de Jong: Nazimiljardairs; Meulenhoff

7. Maggie Shipstead: De grote cirkel; Meulenhoff

8. Astrid van Leeuwen: Levensdans; Brandt

9. Humberto Tan: Morgen gaat het beter; Xander

10. Jimmy Nelson: Between the Sea & the Sky; Nelson