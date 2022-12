Lovenswaardige vredesmissie, in ‘United We Stand’, maar een goede film levert het niet op ★★☆☆☆

United We Stand Musicians in Times of War

Wat kunnen kunstenaars en musici betekenen in de Russisch-Oekraïense oorlog? Hoe kweek je blijvend bewustzijn over deze humanitaire ramp? Zulke vragen laten de Russische, in Nederland gevestigde cellist Maya Fridman niet los, zo blijkt uit United We Stand - Musicians in Times of War. Het jonge talent wordt de aanjager van een reeks benefietconcerten door Russische en Oekraïense musici. Een lovenswaardige muzikale vredesmissie, maar een goede film levert het niet op. De documentaire, gemaakt in opdracht van de Cello Biënnale Amsterdam, lijkt soms een portret van Fridman, om vervolgens naar minder interessante gesprekken met anderen over te schakelen. Inhoudelijk is de koek al snel op, al zit de krachtigste scène, met de oprecht woedende meesterpianist Jevgeni Kissin, aan het eind. Larmoyant wordt het wanneer documentairemaker David van Tijn beelden van burgerdoden plompverloren door de concertregistraties monteert. Dat zijn misplaatste regiekeuzes, die benadrukken hoe gescheiden het pluche en het front zijn.