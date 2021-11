Love Life: licht-filosofische en romantische overpeinzingen ★★★★☆

Anna Kendrick als Darby Carter. Beeld

Je kunt rustig het eerste seizoen van Love Life missen, aangezien we in het tweede seizoen bij het romantische leven van een ander personage aanhaken. Volgden we in het eerste seizoen Anna Kendrick als Darby Carter, aan het begin van het tweede seizoen (tien lekker vlot vertelde korte afleveringen) leren we Marcus Watkins kennen. Geen vuiltje aan de lucht lijkt het, met een ogenschijnlijk succesvolle relatie en een baan als redacteur bij een literaire uitgeverij, waar hij probeert talentvolle zwarte schrijvers binnen te loodsen.

Marcus Watkins is een rol van William Jackson Harper, die we kennen uit The Good Place (Netflix), een van de succesvolste en origineelste comedyseries van de laatste jaren. Hierin speelde hij filosofiedocent Chidi, een man die van elk dilemma alle kanten kon verdedigen, met als nadeel dat hij geen enkele knoop kon doorhakken. Ogenschijnlijk is Watkins een heel ander personage, maar hij krijgt in tien afleveringen genoeg romantische -en levensdilemma‘s voor de voeten geworpen, vooral als hij zich opeens weer op de relatiemarkt terecht ziet komen. En daar moet hij de vraag beantwoorden, al dan niet geholpen door de vrouwen op zijn pad, wat hij eigenlijk wil in het leven.

Laten we wel wezen: we razen de donkere tunnel van het jaar in waar we behoefte hebben aan licht-filosofische en romantische overpeinzingen. Laat Love Life, seizoen 2 dan de romcom van het moment zijn, in plaats van voor de tiende maal Love Actually. En dan kun je tegelijk, als je hem nog niet kende uit The Good Place, William Jackson Harper ontdekken, want daar gaan we nog veel meer van horen.

De serie is in Nederland op Videoland te zien, maar is een van de nieuwe series van HBO MAX, een nieuw streamingplatform dat waarschijnlijk in 2022 in Nederland zal arriveren.