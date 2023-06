Loupe grossiert op ‘Do You Ever Wonder What Comes Next?’ in liedjes om in te verdwijnen ★★★★☆

De singles van Loupe waren al veelbelovend, maar dat het debuutalbum Do You Ever Wonder What Comes Next? van de Amsterdamse gitaarband zo af zou klinken is toch een aangename verrassing. De gitaren sprankelen, de stem van Julia Korthouwer behoudt het hele album een aangename karakteristiek, zoals Kristin Hersh ooit de liedjes van Throwing Muses naar een hoger plan trok.

De Vlaamse producer Arne Van Petegem heeft de dertien dynamisch rijke liedjes kraakhelder geproduceerd, waardoor ook de teksten goed hoorbaar zijn. Loupe grossiert hier in liedjes om in te verdwijnen en komt met mooie zinnetjes vol verwondering en onbestemd verlangen. Geestig beginnend (‘On my sixteenth birthday I got big plans, I started smoking ciggies in the garden’) en toewerkend naar een mooie climax in I Get it Now (‘If I could let go /We’d not be here’). Niet laten gaan hoor, maar koesteren, deze Loupe.

Loupe Do You Ever Wonder What Comes Next? Pop ★★★★☆ Excelsior/V2