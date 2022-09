Louise Fletcher (1934-2022), de doodenge zuster uit One Flew Over the Cuckoo’s Nest

Louise Fletcher met de Oscar die ze won voor de rol van Nurse Ratched. Beeld AP

Er waren een aantal dingen opmerkelijk aan de speech waarmee Louise Fletcher, de op 88-jarige leeftijd in haar woning in Zuid-Frankrijk overleden actrice, de Oscar voor haar formidabele rol van Nurse Ratched in One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) in ontvangst nam. Ze bedankte haar ouders in gebarentaal, want ze was een horend kind van dove ouders. ‘Ze hebben me geleerd een droom te hebben’, zei ze. En ze bedankte de leden van de Academy die op haar gestemd hadden voor het ‘haten’. Ze werd later door het American Film Institute uitgeroepen tot een van de beste schurken uit de filmgeschiedenis, terwijl ze in de vrouwelijke ranglijst alleen de Wicked Witch of the West uit The Wizard of Oz voor zich moest dulden.

Een opmerking met een knipoog natuurlijk, maar dat neemt niet weg dat de rol van Nurse Ratched, die de leiding heeft over de afdeling in het psychiatrisch ziekenhuis waar het personage van Jack Nicholson terechtkomt, een onvergetelijk portret was een vrouw die haar autoriteit misbruikte. En niet omdat ze vol voor het kwaad ging, maar juist omdat ze de rol zo menselijk en vol van nuances maakte, met een vastberadenheid die langzamerhand in kwaadaardigheid overgaat, als de machtsstrijd met patiënt McMurphy steeds grimmiger wordt.

McMurphy is wellicht een van de beste rollen in Nicholsons rijke filmcarrière, maar hij heeft heel veel te danken aan het tegenspel van Fletcher. Zij was toen ze gecast werd een relatief onbekende actrice, die regisseur Miloš Forman opviel in een bijrol in Thieves Like Us (1974) van Robert Altman, door haar rijzige gestalte en door het vermogen om haar grijsblauwe ogen van het ene op het andere moment op de stand ‘ijzig’ te zetten. Hoewel Nicholson en Fletcher beide de hoofd-Oscars in hun acteercategorieën ontvingen hield de actrice niet meer dan tienduizend dollar over aan haar rol.

Forman, de Tsjechische regisseur, verfilmde de cultroman van Ken Kesey uit 1962 niet alleen als een aanklacht tegen misstanden in de psychiatrie, waar elektro-shocks en lobotomie (hersenoperaties) nog als gangbare praktijken golden, maar voor hem stond het regime van de inrichting, de opstand van patiënt McMurphy en de repressie van Nurse Ratched voor een groter maatschappelijk verhaal. Om zo dicht mogelijk bij de realiteit te blijven werd er gedraaid in een echt psychiatrisch ziekenhuis, waar de acteurs die de patiënten speelden wekenlang tussen de echte bewoners leefden. Forman liet ook niet de dagelijkse opnames terugzien aan de acteurs, om de scheidslijn tussen het acteren en het leven in de instelling te laten verdwijnen.

In een interview na het uitkomen van de film gaf Fletcher toe dat ze nogal eens jaloers was op de acteurs die de patiënten speelden: ‘Ze waren volkomen vrij, en ik moest alles juist onder controle houden.’

Na de triomf van Nurse Ratched keerde ze terug naar wat kleinere rollen, waarbij ze probeerde weg te blijven uit de kwaadaardige hoek, waar ze maar al te makkelijk in had kunnen doorgaan. In 2020 kreeg haar personage met Ratched een eigen Netflix-serie, net zoals de heks uit Wizard of Oz inmiddels met Wicked een eigen musical had.