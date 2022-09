Louis d’Or 2022: Bram Suijker voor zijn rol in Trojan Wars. ‘Een komiek die wordt belaagd door demonen’

Bram Suijker in Trojan Wars. Beeld Bowie Verschuuren

‘Het afgelopen seizoen mag met recht het seizoen van Bram Suijker worden genoemd’, zo schrijft de Nederlandse toneeljury over de toekenning van de Louis d’Or aan acteur Bram Suijker. En die constatering klopt: behalve zijn bekroonde rol in Trojan Wars van HNTJong en het Nationale Theater was hij ook te zien in de theaterbewerking van Kurt Vonneguts roman Slachthuis Vijf bij Theater Rotterdam. Voeg je die twee rollen bij elkaar, dan openbaart zich een staalkaart van Suijkers acteertalent, dat breed uitwaaiert van komisch en wuft naar bloedserieus, van Pietje Bell-achtige bravoure naar onheilspellend gevaarlijk.

Bram Suijker (33) behoort tot de beste acteurs van de nieuwe generatie. Eentje bovendien die onomwonden kiest voor het theater, omdat hij weet dat hij op een podium thuishoort. Theu Boermans, Eric de Vroedt en René Lobo (destijds docent op de Toneelacademie Maastricht, waar Suijker in 2013 afstudeerde) noemt hij zijn toneelvaders. Neemt niet weg dat hij ook een uitstekend filmacteur is, zoals al bleek uit de telefilm Lost and Found (met Hannah Hoekstra) en de tv-serie Vliegende Hollanders, waarin hij Anthony Fokker speelde.

Bram Suijker krijgt de Louis d’Or voor zijn rol van Achilles in Trojan Wars, de soms weifelende, dan weer daadkrachtige veldheer die volgens de Volkskrant ‘niet wordt afgeschilderd als held maar als de moreel verwarde moordmachine die hij is’. Maar Suijker doet nog veel meer in Trojan Wars: zo speelt hij ook de god Apollo, exuberant uitgedost, en daar maakt hij dan weer een volkomen maf nummer van. Zo neemt hij je bijna vijf uur aan de hand in deze vernuftige bewerking van de Ilias, in een bij vlagen uitzinnige regie van Noël Fischer. ‘Bram heeft dat speelse en wispelturige, maar ook een poëtische ziel van driehonderd jaar oud, dan kan hij een beetje bokkig en bozig zijn’, zei Fischer eerder over hem. Mooi ook om te zien hoe Suijker in Trojan Wars onderdeel is van een groot ensemble, daarin niet wil schitteren ten koste van anderen, maar intussen wel de hele voorstelling naar een hoger plan tilt.

Heel anders is dat in Slachthuis Vijf, in regie van Erik Whien, in wezen één lange monoloog van de jonge getraumatiseerde soldaat Billy Pilgrim, die in 1945 getuige was van het bombardement op Dresden. Daar, op dat grote podium in al zijn verdrietige eenzaamheid, deed Suijker plots denken aan een jonge Charlie Chaplin. Zelfde postuur, zelfde snor, zelfde warrige, weelderige haardos en dezelfde sprekende ogen waarin glinstering onzichtbaar overgaat in droefheid. Een komiek die wordt belaagd door demonen.

Bram Suijker is het soort acteur voor wie je speciaal naar het theater gaat. Kom maar op, Bram, met je Louis d’Or, kom maar op, en speel!