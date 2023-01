‘Louis Bouwmeester wilde schitteren met het grote gebaar, het grote gevoel’

Helmert Woudenberg Beeld Clemens Boon

Bouwmeester: dat is de even simpele als doeltreffende titel van Helmert Woudenbergs nieuwe voorstelling, die gaat over Louis Bouwmeester, ‘onze grootste toneelspeler ooit’. Woudenberg duikt in Bouwmeesters carrière en in het verlengde daarvan zal zijn voorstelling ook gaan over het vak van toneelspeler en de toneelspeelkunst zelf.

Louis Bouwmeester (1842-1925) was in zijn tijd de populairste acteur, die in zijn eentje de zalen vol kreeg. Hij speelde alles: van Shakespeare tot variété, van tragedie tot klucht. In die zin zijn collega’s als Ko van Dijk (toen) en Pierre Bokma (nu) met hem te vergelijken, ook wat betreft rumoerig privéleven: Bouwmeester was zes keer getrouwd. Zijn begrafenis werd een nationale gebeurtenis; de rouwstoet vertrok van de Stadsschouwburg op het Amsterdamse Leidseplein door het Vondelpark naar begraafplaats Zorgvlied. Zijn naam, en die van zijn zuster, actrice Theo Mann-Bouwmeester, leeft voort in de jaarlijkse toneelprijzen Louis d’Or en de Theo d’Or.

Veel foto’s of bewegende beelden zijn er niet van hem, wel een paar boeken die Woudenberg als research heeft gebruikt. Opmerkelijk: in die tijd ging het in kranten en publicaties totaal niet over het privéleven van acteurs, enkel over hun rollen en de toneelstukken waarin ze speelden.

Woudenberg: ‘Tegenwoordig gaat het in talkshows vooral over de levenspartner van Halina (Reijn, red.) en bij mij altijd maar weer over de Tweede Wereldoorlog (Woudenbergs grootvader was fout in de oorlog, red.). Toen was de persoon achter de acteur totaal niet belangrijk. Daarom ook is mijn voorstelling vooral toegespitst op de acteur Bouwmeester en niet op al zijn huwelijken.’

Shylock

Woudenberg heeft zijn monoloog opgebouwd aan de hand van vier uiteenlopende rollen die Bouwmeester speelde, waaronder zijn beroemdste: die van de Joodse woekeraar Shylock in Shakespeares De koopman van Venetië, dat in 1880 werd opgevoerd door De Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel.

Woudenberg: ‘Daar was in die tijd veel om te doen, want hij speelde die rol heel menselijk, zijn Shylock was een vernederde en verstoten man, en niet de Joodse slechterik zoals hij meestal werd gespeeld, als een clown met opgeplakte grote neus. Het publiek was met hem begaan, in plaats van dat ze die vernedering terecht vond.’

Criticus Taco H. de Beer omschreef het als volgt: ‘Dit is ongetwijfeld de schoonste triomf ooit door den heer L. Bouwmeester behaald; hij ontvange onze warme hulde en innige dank.’’ Bouwmeester zou de rol van Shylock tot op hoge leeftijd spelen, tot in het buitenland aan toe, van Londen tot Nederlands-Indië. ‘Bouwmeester came, saw and conquered’, schreef The Times.

Lastig man

Voor zijn regisseurs was Louis Bouwmeester een lastig man. Zo ook voor de destijds al even beroemde toneelleider Eduard Verkade, die in Amsterdam het stadsgezelschap leidde waar Bouwmeester de steracteur was.

Woudenberg: ‘Verkade liet ook moderne stukken van Ibsen en Strindberg spelen, en dat vond Bouwmeester maar niets. Hij wilde vooral klassiek repertoire, waarin hij kon schitteren met het grote gebaar, het grote gevoel. Een Hamlet in eigentijds kostuum en avondjurk was hem een gruwel. Hij zag dat de zaal dan vol zat met de elite, in smoking en avondjurk, terwijl hij zichzelf zag als de man van alle rangen en standen. Een volksheld, een circusartiest.’ Het conflict tussen Verkade en Bouwmeester leidde tot een schandaal, met als resultaat dat Bouwmeester werd verbannen naar de provincie.

De roem van een toneelspeler is vluchtig. Na zijn dood verdween de acteur in de vergetelheid en zijn grafmonument op Zorgvlied stortte langzaam in. In 2002 hield het Theater Instituut een inzamelingsactie, die 3.500 euro opbracht. De originele grafsteen bleek niet meer te redden, er werd een kopie gemaakt. Acteur Helmert Woudenberg richt nu een nieuw monument voor Louis Bouwmeester op: Bouwmeester.

Onze grootste toneelspeler ooit – Het leven en de loopbaan van Louis Bouwmeester. Door Helmert Woudenberg. 28/1, première Theater De Liefde in Haarlem; daarna tournee.