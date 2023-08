‘Lothar Wolleh ziet Jan Schoonhoven’ is een geweldig portret van de kunstenaar en zijn witte reliëfs ★★★★☆

Zonder titel, 1969: Jan Schoonhoven voor zijn typerende witte reliëfs, gefotografeerd door Lothar Wolleh. Beeld Lothar Wolleh Estate, Berlijn.

Levenslang werken voor de PTT (de voorloper van PostNL), en ook nog elke dag een half uur te vroeg op kantoor arriveren: Hollandser en degelijker wordt een loopbaan waarschijnlijk niet. Maar het was blijkbaar precies wat Jan Schoonhoven (1914-1994) nodig had om zijn ‘angst voor de chaos’ te bezweren. Zijn abstracte, minimalistische kunstwerken maakte hij ’s avonds en in de weekends. Ook als zijn vrouw Anita en hij bezoek over de vloer hadden, werkte hij vaak rustig door. Ondertussen werd er druk gepraat, gemusiceerd en gedronken – mensen uit de wereld van de kunst, muziek en literatuur liepen bij hen de deur plat.

Een van die bezoekers was de Duitse fotograaf Lothar Wolleh (1930-1979). Wolleh was aanvankelijk reclamefotograaf, maar onderscheidde zich sinds de jaren zestig met experimentele kunstenaarsportretten; met zijn Hasselblad legde hij grootheden als René Magritte en Joseph Beuys vast. Hij werkte ook geregeld intensief met kunstenaars samen, hetgeen eigenzinnige kunstenaarsboeken opleverde, en bijzondere foto’s die door de geportretteerde kunstenaars weer werden bewerkt met bijvoorbeeld verf, zand of aluminiumfolie.

Zonder titel, 1965: René Magritte gefotografeerd door Lothar Wolleh. Beeld Lothar Wolleh Estate, Berlijn.

Over de auteur Janna Reinsma schrijft sinds 2022 voor de Volkskrant over hedendaagse beeldende kunst.

Tussen Schoonhoven en de vijftien jaar jongere Wolleh ontstond vanaf 1968 een bijzondere vriendschap. Nadat ze elkaar in Duitsland hadden leren kennen, nodigde Schoonhoven Wolleh meermaals thuis uit in Delft en leidde hij hem rond door de stad. Wolleh legde Schoonhovens werk vast en fotografeerde hem overal – op straat, aan de koffie, aan de borrel of terwijl hij een tukje deed. Ook maakten ze samen een fotokunstwerk en een kunstenaarsboek (zie inzet).

In Museum Prinsenhof Delft wordt hun werk nu voor het eerst naast elkaar vertoond, in de expositie Lothar Wolleh ziet Jan Schoonhoven. Van Schoonhoven zijn onder meer tekeningen en reliëfs te zien, het hem zo typerende witte werk dat hij maakte van karton, kranten, lijm en muurverf. Met die doodgewone materialen creëerde hij driedimensionale composities van witte vakken en vlakjes, die doen denken aan raampartijen en daken, letterbakken en postzegeldoosjes.

De steeg bij de Maria van Jessekerk, 1969, door Lothar Wolleh en Jan Schoonhoven. Beeld Lothar Wolleh Estate, Berlijn.

In de tentoonstelling is goed zichtbaar hoe razendsnel de reliëfs van Schoonhoven met elke stap die je zet, met elke verplaatsing van je blik, veranderen – door hoe licht en schaduw met het werk spelen. Die zintuiglijke, ruimtelijke ervaring is moeilijk te fotograferen; Wolleh koos meestal voor zeer sterke contrasten, waardoor het wit in de schaduw dramatisch donker kleurt.

Creatiever en onthullender zijn de foto’s die Wolleh van Schoonhoven zelf maakte. In zijn houtje-touwtjejas zien we Schoonhoven op pad door Delft, tegen de achtergrond van de kerkgebouwen, torens en ritmische patronen in de klinkers die hem inspireerden, vaak met een sjekkie in een mondhoek. We wonen een van de roemruchte openingen bij in zijn vaste galerie Orez in Den Haag, thuisbasis van de Nederlandse Nul-beweging, waartoe Schoonhoven behoorde. Op weer andere foto’s: gezellig-rommelige borrels bij Schoonhoven en zijn vrouw, waar (bij gebrek aan een ijskast) veel lauwe jenever vloeide.

Wolleh’s typische Hasselbladfoto’s – zwart-wit, vierkant, dik zwart kader – vormen een prachtig beeldrijm met het hoekige abstracte werk van Schoonhoven, dat in ritmische afwisseling met Wolleh is opgehangen. Vaak kiest Wolleh voor een laag perspectief en experimenteert hij (soms met een fish-eye-camera) met onscherpte of vreemde scherptediepte, hetgeen levendige foto’s oplevert, bijna alsof de toeschouwer er zelf bij is.

Zonder titel, 1970. Rechts zittend aan tafel: Jan Schoonhoven. Beeld Lothar Wolleh Estate, Berlijn

Een van de hoogtepunten vormt een serie foto’s van Schoonhoven bij het Prinsenhof. Schoonhoven zit op de straatklinkers die ronduit trippy patronen vormen: sommige reflecteren het zonlicht, andere niet, ze lijken samen een lichtdans te doen. Die straatstenen en legpatronen zijn net als Schoonhovens eigen werk vaak net niet perfect. Niet volledig recht, niet helemaal getemd. Zo vormen deze foto’s, en de tentoonstelling als geheel, een geweldig portret van een kunstenaar die gefascineerd was door licht, architectuur en ordening – al werd de chaos in zijn leven, gezien de niet-aflatende gezelligheid thuis, vermoedelijk (en waarschijnlijk gelukkig) nooit helemaal bezworen.

Streepjes en spijkers Wolleh en Schoonhoven maakten tussen 1968 en 1971 ook een gezamenlijk kunstwerk. Wolleh legde Schoonhoven vast in een Delftse steeg, en Schoonhoven plakte op deze foto weer twee tekeningen met fijne inktstreepjes, vlakken die als oplichtende ramen of luiken in het straatje passen. Ook ontwikkelden ze samen een kunstenaarsboek over Schoonhoven, met foto’s van zijn oeuvre, portretfoto’s en korte artist’s statements. Schoonhovens kunstopvatting is vrij theoretisch, het werk zelf echter moet ‘niet zo moeilijk voor de beschouwer zijn, als ’t maar genoten wordt’. Van het boek verscheen destijds slechts één exemplaar (vanwege gebrek aan financiering), maar ter gelegenheid van de tentoonstelling in het Prinsenhof is er nu een mooie uitgave waarin het integraal is opgenomen. De expositie laat ook andere ‘co-producties’ van Wolleh zien, bijvoorbeeld met kunstenaars uit de Zero-stroming (die tegelijkertijd met de Nederlandse Nul-beweging ontstond). Zo werkte Wolleh met Otto Piene (bekend van zijn roetschilderijen) aan een verbrande portretfoto en sloeg Günther Uecker (de man van de spijkerschilderijen) een spijker door een boek.