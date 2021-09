Lost in Random is als een film van Tim Burton - mét afstandsbediening ★★★★☆

In het koninkrijk Random bepaalt de dobbelsteen het lot van de onderdanen van een getroebleerde vorstin. Beeld Zoink!

‘Als je voor een dubbeltje geboren bent / Bereik je nooit een stuiver meer’, zong Louis Davids in 1935. Nostalgisch? Was het maar waar. Je kansen in het leven worden bijna 90 jaar later nog steeds grotendeels bepaald door de plek waar de ooievaar je in het koninkrijk der Nederlanden aflevert, schreven verslaggevers Jonathan Witteman en Joris Tieleman vorig jaar in de Volkskrant op gezag van de Erasmus School of Economics.

In een heel ander koninkrijk, dat van Random, kan het noodlot nog wreder toeslaan. Daar bepaalt de dobbelsteen de toekomst van elke ingezetene. Letterlijk. Wie pech heeft en op zijn twaalfde verjaardag onder rijkstoezicht een 1 gooi brengt de rest van zijn leven door in het armoedige en armzalige Onecroft. Wie een 6 werpt verkast naar Sixtopia, naar een comfortabeler, luxueuzer maar allesbehalve zorgeloos leven.

Daartussen bevinden zich de werelden van Two-Town, Threedom, Fourburg en Fivetropolis, met elk zijn eigen gebreken en zonderlinge ingezetenen.

De zes vormen samen het prachtige decor van de wonderlijke game Life in Random van de Zweedse ontwikkelaar Zoink! We trekken door deze wereld heen als de jonge heldin Even, op haar queeste om haar zusje Odd, die een 6 gooit op haar 12de, te bevrijden uit de klauwen van een wrede vorstin.

Heldin en kubistische metgezel Dicey stuiten op de leerscène in Lost in Random. Beeld Zoink!

Toevalstreffer

Het thema van willekeur en toeval is door Zoink ook verwerkt in de wijze waarop gamer Even langs alle gevaren en vijanden moet loodsen, en de compagnon die Even op haar avontuur begeleidt – een dobbelsteen met armen en pootjes die Dicey heet.

Vijanden in alle vormen en formaten moet Even verslaan via een drietraps-spelmechanisme, dat complex klinkt maar dat ook te doen is voor minder geoefende gamers. Niet voor niets kent Lost in Random maar twee moeilijkheidsgraden: gemakkelijk en normaal.

Het begint ermee dat Even met een katapult lichtgevende blauwe kristallen moet losschieten van de wezens die haar belagen. Heeft ze er genoeg verzameld dan krijgt ze speelkaarten toegekend, met elk middel dat ze tegen de vijand kan inzetten – van zwaarden tot bomexplosies.

Om de juiste wapens te kunnen kiezen moet Even een gooi doen met Dicey, waarop de wereld bevriest en zij – wij als gamers – tijd krijgen om onze strategie uit te stippelen. Hoe hogere ogen Even gooit, hoe meer kaarten ze kan inzetten. Er zijn ook kaarten te combineren, bijvoorbeeld twee om bommen te laten afgaan naast elke tegenstander in het blikveld van Even.

Tussen de gevechten heen zijn er allerlei nevenmissies uit te voeren, puzzels op te lossen en heeft Even ontmoetingen met even grappig als griezelige landgenoten.

Een rariteitenkabinet op pootjes verkoopt speelkaarten in Lost in Random. Beeld Zoink!

Kleinood

Tim Burton, de Amerikaanse regisseur van films als Beetjejuice en Edward Scissorhands, heeft zich nooit gewaagd aan het maken van een game. Maar er verschijnen wel met de regelmaat van een klok computerspellen van anderen die qua stijl door hem bedacht hadden kunnen zijn, en Lost in Random had gemakkelijk een Burton-game kunnen zijn.

De personages, de decors, de landschappen, de vertelling en de spitse, soms morbide humor doen in veel opzichten denken aan Burtons stop-motion-tekenfilms, zoals Frankenweenie en Corps Bride.

Net zo opmerkelijk is de uitgever van Lost in Random: Electronic Arts, voornamelijk bekend van de commercieel uitgemolken voetbalsimulator FIFA en dito levenssimulator The Sims. Het is de derde ‘kleine’ game op rij, na Knockout City van Velan Studios en It Takes Two van Hazelight, die bij de gamesmoloch het licht ziet. Als deze trend doorzet kunnen we nog veel schitterende sprookjes tegemoet zien.

En laat iemand bij EA even met de juiste producent bij Walt Disney bellen: er ligt in Lost in Random een Burtonesk script voor het oprapen.

Even slaat er slag naar in Lost in Random. Beeld Zoink!