Bordspel GigaWatt, een combinatie van Risk, Monopoly en Catan.

Wat gebeurt er als je een voorstander van kernenergie, een voorstander van windenergie en een liefhebber van zonnestroom op een feestje bij elkaar zet? Dat mondt al snel uit in een discussie en met een beetje pech in slaande ruzie. Verspilde energie natuurlijk, die beter gekanaliseerd kan worden in een spel dat toepasselijk GigaWatt heet.

GigaWatt, een combinatie van Risk, Monopoly en Catan, is een bordspel waarin de energietransitie centraal staat. Deelnemers moeten hun economie tussen 1990 en 2050 zien om te vormen van een fossiele in een duurzame. Wie als eerste zijn energiesysteem volledig duurzaam heeft, is de winnaar.

Spelers krijgen in het spel de hulp van de elementen: zuidelijke landen profiteren van zonne-energie, landen rond de Noordzee van offshore wind en Scandinavische landen hebben veel baat bij waterkracht. Net als in het echte Europa.

Elke speler begint met gas- en kolencentrales die in de loop van het spel vervangen moeten worden door duurzame energiebronnen. Aanvankelijk zijn de kosten van wind- en zonne-energie hoog en de opbrengsten beperkt. ‘Niet meteen al je kolencentrales afbreken’, waarschuwt Jöbke Janssen, een van de bedenkers en initiatiefnemers. Wie als een duurzame dolleman zijn kolencentrales inruilt tegen windmolens en waterkrachtcentrales, zal vermoedelijk financieel te gronde gaan aan zijn persoonlijke energietransitie. Of te kampen krijgen met kostbare stroomtekorten.

Maar ook de klimaatsceptische kolenfetisjist moet uitkijken: ook wie te lang vasthoudt aan verouderde technologie, gaat ten onder.

Verder moet het ‘stroomnet’ net als in de echte wereld in balans worden gehouden: vraag en aanbod van energie moeten altijd met elkaar in evenwicht zijn. Dat is in het spel (net als in de echte wereld) makkelijker te doen met ouderwetse energiecentrales dan met elektriciteit uit zon en wind, omdat deze bronnen nu eenmaal niet op afroep beschikbaar zijn.

Spelers kunnen net als echte landen met elkaar samenwerken door overschotten en tekorten aan stroom te verhandelen. Dat kan makkelijker als spelers investeren in een beter hoogspanningsnet, waaruit beide partijen voordeel kunnen halen. En ook alweer net als in de echte wereld: wie zijn stroomoverschotten niet kwijt kan, krijgt een boete, die flink kan oplopen als je zit te slapen met je energietransitie.

Om je eigen strategie te kunnen volgen, zijn er strategiekaarten. Bijvoorbeeld een nimbykaart (not in my backyard): deel je die uit aan een tegenstander, dan mag die een beurt geen duurzame opwekking bouwen. En koop je een kaart die weersvoorspellingen beter maakt, dan mag je twee keer gooien met de dobbelsteen die je groene opwek bepaalt en geldt de gunstigste score.

Alle variabelen (iedere speler heeft drie pionnen op het bord staan), maken GigaWatt een complex spel. De eerste ronden zijn de spelregels wat taai, zeker als spelers weinig benul hebben van alle ins en outs van de energietransitie. Maar deze complexiteit maakt ook dat dit geen spel is van achteloos dobbelsteenwerpen; strategie en onderhandelen met medespelers hebben echt invloed op het resultaat.

En op het speelplezier. Want niks is lekkerder dan een tegenstander dwarszitten met een nimbykaart of proberen de kosten van de veiling van een kolencentrale flink op te jagen.

Wat het spel ook aardig maakt, is dat het niet van een of andere spellenmoloch komt, maar dat het is bedacht en uitgevoerd door drie vrienden die werkzaam zijn in de energietransitie. In maart brachten ze hun idee naar Kickstarter, een platform waar start-ups geld kunnen ophalen om hun vinding verder te ontwikkelen. Na een succesvolle afronding wordt het spel, waarin geen plastic is verwerkt, nu door een professionele spellenfabriek in Duitsland geproduceerd; de initiatiefnemers proberen de productie uit milieu-oogpunt zo lokaal mogelijk te houden. Het is binnenkort te koop en kan nu al worden besteld.

De makers zeggen dat ze niet alleen spelplezier hopen te geven, maar ook inzicht te verschaffen in de ins en outs van de energietransitie, zodat burgers er enthousiaster over worden. Hier is dat in elk geval gelukt.