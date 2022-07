Into the Open door dansers van Voetvolk en muzikanten van Dendermonde. Beeld Danny Willems

Halverwege houdt een enthousiasteling in Theater Rotterdam het echt niet meer. Hij rent het podium op en surft een nummer lang mee op de bruisende energie van de vier dansers van Voetvolk en drie muzikanten van Dendermonde. Het kan best eens een georganiseerde actie van de jarige Vlamingen zijn – Voetvolk bestaat vijftien jaar - als hint naar het slot wanneer iedereen het toneel op mag om los te gaan. Los ga je hoe dan ook, tijdens het dansconcert Into the Open van choreograaf Lisbeth Gruwez en gitarist Maarten Van Cauwberghe.

Ze kennen elkaar van een auditie in 1999 bij Troubleyn, het gezelschap van Jan Fabre, waar Gruwez danste en Van Cauwenbergh muziek maakte. In 2007 gingen ze samen verder als Voetvolk, dat regelmatig naar Nederland komt voor festivals zoals Julidans. Tot nu toe waren de choreografieën van Gruwez leidend. Bij Into the Open, deze weken in Amsterdam, Leeuwarden en Utrecht te zien, zijn dans en muziek gelijkwaardig.

Centraal staat het drumaltaar van de maniakaal meppende Frederik Heuvinck, die niet te stuiten lijkt, behalve als één keer de muziek stil valt en alle performers, rockmuzikanten incluis, het ritme dansend blijven voortstuwen. Gitarist Elko Blijweert (die zijn argeloze uiterlijk opleukt met een ‘getatoeëerd’ langemouwenshirt) loopt dan voetroffelend voor de troepen uit.

Van Cauwenberghe zelf, huiscomponist van Voetvolk en bandleider van Dendermonde, zet alle dissonante registers van zijn basgitaar open. Hij beent over de catwalk terwijl hij de zweep over zijn snaren legt en iedereen achternazit om ze nog woester te laten rennen en vliegen. Hij daagt de vier dansers zo vitaal uit dat die bijna (georkestreerd) van het podium vliegen. Met haren in allerlei kleuren headbangen ze wild richting publiek en muzikanten, om dan weer een glittertruitje of glansbroek uit te trekken en nog net niet met gitaarhalzen in de knoop te raken. Ze slaan oerkreten uit, springen hoog en laag op en belanden zelfs bovenop de muzikantenschouders: krautrock als pijler onder knallende dans.

Into the Open Beeld Danny Willems

Ook het overweldigende lichtontwerp van Yann Windey draagt bij aan de wilde concertsfeer. De dansers (Wei-Wei Lee, Celine Werkhoven, Artemis Stavridi en Misha Demoustier) duiken in een zee van lichtstralen toch nog het podium af, boksen uitdelend aan meefeestende toeschouwers.

Komend voorjaar willen Van Cauwenberghe en Gruwez met zeven Voetvolk-performers van Maasmechelen via Antwerpen naar Ieper wandelen om ’s avonds in elke zaal onderweg op te treden. Toeschouwers mogen overdag al aansluiten, om recht te doen aan de kunst van het wandelen én aan hun groepsnaam.

Into the Open Dans/muziek

★★★★☆ Door Voetvolk en Dendermonde. Concept: Lisbeth Gruwez en Maarten Van Cauwenberghe. 21/4, Theater Rotterdam tijdens Motel Mozaïque. Nog te zien: 15/7 in Internationaal Theater Amsterdam, 17/7 Welcome to the Village, Leeuwarden en 3 t/m 7/8 tijdens De Parade Utrecht.