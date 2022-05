Lorenzo Viotti is bovenal een gastheer die de stijfheid uit de concertzaal weg wil nemen ★★★★☆

Lorenzo Viotti dirigeert (en drumt bij) het Nederlands Philharmonisch Orkest. Beeld Melle Meivogel

Zo kan het ook. Tijdens een changement, als de orkestleden tussen de stukken door van het podium lopen, gewoon als dirigent even het woord richten tot het publiek. Waarom zou je de vaart er anders zo uithalen, de bezoekers de gelegenheid geven om op hun telefoon te kijken? Lorenzo Viotti (32), sinds vorige zomer dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest, lijkt vrijdag in de Haarlemse Philharmonie met een microfoon in zijn hand nog beter in zijn element dan wanneer hij met een dirigeerstokje voor de musici staat.

Want Viotti is bovenal gastheer, die met goed getimede grapjes en interactie met het publiek (dat ‘shoobiedoo’ mag zingen) de stijfheid uit de concertzaal weg wil nemen. Hoewel er ‘gewoon’ muziek op de lessenaars staat van John Adams, Stravinsky, Bernstein, Gershwin en Artie Shaw, voelt het meer als een show met goede muziek dan als een klassiek concert.

En soms voelt het meer als een Viotti-show dan als een show van het collectief. In Shaws klarinetconcert bijvoorbeeld, met als solist de formidabele Andreas Ottensamer, als Viotti wil laten zien dat hij ook kan drummen – in de andere stukken hadden we toch al gemerkt dat het orkest over uitstekende slagwerkers beschikt.

Beeld Melle Meivogel

Maar het is ijdelheid waar je ook wel om kunt lachen. En de vraag is of dit niet gewoon is wat het grootste deel van het publiek wil. Over niemand ging het dit concertseizoen zo vaak als over Viotti. Media die nooit aandacht besteedden aan klassieke muziek, van Linda tot Arjen Lubachs De avondshow, doken op Viotti, die als topfitte Instagrammer een nieuw publiek aanboort. Dat is ook te merken in Haarlem: er zijn (iets) meer twintigers en dertigers. En zij bezoeken dus een programma dat nog niet zo lang geleden voor ‘moeilijk’ zou worden gehouden.

Op basis van zijn eerste seizoen krijg je niet de indruk dat Viotti het type dirigent is dat naar de diepste aardlagen van de partituur graaft; zijn eerste prioriteit is het optrekken van de muren, niet het onderzoeken vanuit welk idee die op de bouwtekening zijn gekomen. De muren staan in Stravinsky’s Symfonie in drie delen hoe dan ook stevig overeind. Droge strijkers, de strakheid, geschmier met mate, een lekker gepingpong tussen de orkestsecties: dit klopt wel.

In de zwoele Fantasy Overture van George Gershwin, gearrangeerd door Angela Morley, toont het NedPho (de traditionele kostuums zijn vervangen door frivolere outfits) zich een goed jazzorkest dat hoorbaar geniet van de vrijheid die dit uitstapje biedt. Het absolute hoogtepunt is Prelude, Fugue and Riffs van Leonard Bernstein, met knetterende koperfortes, stekelige saxen en vette plukbas. Ottensamer laat zijn klarinet heerlijk uit de bocht vliegen in dit decibellenfeest.

Stravinsky, Bernstein, Gershwin & Shaw Klassiek ★★★★☆ Door het Nederlands Philharmonisch Orkest 13/5, Philharmonie, Haarlem. Herh. 16/5, Concertgebouw, Amsterdam.