Lorenzo Viotti dirigeert een levenslustige vertolking van Mendelssohn ★★★★☆

Het Nederlands Philharmonisch Orkest, met links vooraan cellist Gautier Capuçon. Beeld Melle Meivogel

Het is ongebruikelijk bij een klassiek concert om een minuut stilte te houden. Maar voorafgaand aan het optreden van het Nederlands Philharmonisch Orkest, vrijdag in TivoliVredenburg, vraagt de dit seizoen begonnen chef-dirigent Lorenzo Viotti het publiek om Bernard Haitink te herdenken. Het publiek keurt het goed met een plechtig applaus.

Het toeval wil dat het Celloconcert van Edward Elgar op het programma staat. Je kunt amper een aangrijpender vaarwel bedenken dan deze klaagzang, geschreven net na de Eerste Wereldoorlog, toen de wereld treurde om miljoenen doden. Solist Gautier Capuçon maakt er een introspectief stuk van, bijna als een gebed. Aan zijn cello onttrekt hij een verleidelijk smeulend timbre. Wel blijft hij in de neerwaartse wenende lijnen ietsje te lang zwelgen, zwaar op de snaren drukkend.

Elders, zoals in het feeërieke tweede deel, is zijn toonvorming licht en soepel. Mooi is het klankevenwicht tussen cellist en orkest. Viotti geeft Capuçon alle ruimte om zo zacht of luid te spelen als hij wil.

Na de pauze dirigeert Viotti, over wie onlangs ophef ontstond nadat hij vond te arrogant te zijn neergezet door Quote (het blad had hem letterlijk geciteerd), de Derde symfonie van Mendelssohn. Het wordt een levenslustige vertolking. De dirigent laat de strijkers in het Adagio zingen en bouwt strakke, overrompelende crescendo’s op. Na een plotseling zachte inzet wil soms de spanning wegsijpelen tot aan de volgende forte. Dan wil je dat Viotti als gids blijft optreden en niet alleen de zaak draaiend houden. Maar de rest liegt er niet om. ‘Absolute excellentie’, waarnaar hij zegt te streven, zit er met dit prachtorkest wel in.