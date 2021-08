Lorde is op Solar Power nog steeds empatisch en hyperpersoonlijk ★★★★☆

De toentertijd 16-jarige Lorde leverde met Royals het lijflied van de doorsneetiener die de protserige statussymbolen van hiphopartiesten afwijst. Na haar tweede album kon ze zich die statussymbolen zelf veroorloven en zong Lorde wat een partyleven doet met een consciëntieuze singer-songwriter. Nu is er een berustende en tegelijk weemoedige terugblik van de 24-jarige Nieuw-Zeelandse zangeres. In Stoned at the Nail Salon: ‘My hot blood’s been burning for so many summers now./ It’s time to cool down’.

Solar Power ademt rust en een herwaardering van de natuur. In The Path en Oceanic Feeling bevindt Lorde zich op een eiland, gezelschap gehouden door slechts de zon, een loom hiphopritme, gitaar en andere akoestische instrumenten waar veel ruimte tussen is gelaten. Daarmee heeft de plaat een ambachtelijker en meer folky karakter dan de elektronisch gedreven voorgangers.

Lorde is nog steeds empatisch en hyperpersoonlijk. Vooral als ze de tristesse van 16-jarig meisjes bezingt op Secrets from a Girl. Er schuilt een sombere wijsheid in deze liedjes van een jonge vrouw die weet dat nostalgie verlangen is naar iets dat niet meer bestaat.

Lorde Solar Power Pop ★★★★☆ Universal