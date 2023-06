Lord Montgomery vindt homoseksualiteit erger dan moord

Noël Coward, acteur en toneelschrijver. Beeld Getty Images

Les Avants, 23 juni 1965

Het sociale verkeer in Zwitserland blijft traag maar aangenaam. Ik heb gedineerd bij Chevreau d’Antraigues en heb daarna de koningin van Spanje bezocht. De arme meid is er slecht aan toe, ze balanceert op de rand van een zenuwinzinking.

In het Britse Hogerhuis is opnieuw fel gedebatteerd over het (idiote) amendement de Homosexual Bill te wijzigen, waarbij Lord Montgomery heeft verklaard dat homoseksualiteit onder mannen het walgelijkste en beestachtigste is waartoe de mens in staat is.

Het steekt in zijn verbeelding kennelijk ongunstig af bij vierendelen, martelen, gaskamers en moord. Onvoorstelbaar dat een man van zijn verdiensten zich dergelijke uitspraken permitteert. De ouwe zak moet compleet geschift zijn.

De vier Beatles zijn allen onderscheiden met de Orde van het Britse Rijk, wat aanzienlijke ophef heeft veroorzaakt. Woedende oorlogsveteranen hebben hun met bloed, zweet en tranen verdiende onderscheidingen bij bosjes teruggestuurd.

Het is een enorme blunder van onze premier, en ik vind ook dat de koningin dit niet had moeten accepteren. Ze hadden een andere onderscheiding moeten krijgen voor hun talentloze, maar alleszins indrukwekkende bijdragen aan ’s Rijks belastingen.

Noël Coward (1899-1973), Engelse toneelschrijver. Ingekort fragment uit The Noel Coward Diaries. Papermac, 1982.