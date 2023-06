Lopend naar Parijs: niet te doen in de zomerhitte

De evacuatie van Parijs in 1940, na de Duitse invasie van Frankrijk. Beeld Hulton Archive / Getty

La Ferté-Bernard, 29 juni 1940

Ik zat op 170 kilometer van Parijs – je kunt makkelijk zeggen ‘als het moet ga ik lopen’, maar 170 kilometer op een geasfalteerde weg in de felle zon, dat betekent een ontmoedigend end en dan lijkt het verschrikkelijk weinig zin te hebben om je ene been voor het andere te zetten.

Ik heb dus afgewacht, twee vrijwilligers hadden een band om hun mouw geknoopt en waren midden op de weg gaan staan, waar ze alle auto’s aanhielden: maar niemand had uiteindelijk plaats.

Eindelijk bleef er een Duitse vrachtwagen staan; twee vrouwen vlogen erop af, en ik ook. De Duitser lachte en zei dat er drie plaatsen waren, en toen ben ik ook aan boord geklommen.

De vrachtwagen ging naar Mantes en ik was zo suf dat die naam me niets meer zei – maar ze zeiden dat dat op 40 kilometer van Parijs lag en dat schoot aardig op.

Ik zat dus dolblij, zonder bagage in die vrachtwagen; alleen was er een dekzeil, blikken benzine, een krankzinnige hitte en ik zat achterstevoren op een koffer, door elkaar geschud bij iedere schok.

Ik voelde me algauw doodziek en wat angstig omdat ik niet bij een opening kon komen – toen heb ik maar besloten om tussen de benzineblikken aan mijn voeten over te geven – het is verbazingwekkend hoe het onaangename wordt verzacht, als er geen sociale remming meer bestaat.

Simone de Beauvoir (1908-1986), Franse schrijver. Ingekort fragment uit Oorlogsdagboek. Vertaling Truus Boot. Agathon, 1991.