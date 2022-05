‘Looking for Habibi’ is een aaneenschakeling van losse scènes over het nogal brede thema: de liefde ★★★☆☆

Acteurs en muzikanten spelen 'Looking for habibi'. Beeld Dood Paard

Passen wij bij elkaar? Die vraag stellen de spelers elkaar aan het begin van de voorstelling Looking for habibi. Drie acteurs en twee muzikanten staan in een cirkel van zand en gaan op zoek naar de liefde. Of liever: naar wat ze daarvan verwachten, en wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Of juist niet.

Dat is het uitgangspunt van de nieuwe voorstelling van Dood Paard, gemaakt samen met Toneelhuis Antwerpen. De acteurs Kuno Bakker en Mokhallad Rasem, die eerder al samenwerkten, vroegen dit keer actrice Janneke Remmers, zangeres Britt Truyts en muzikant Peter Verhelst mee te gaan in deze associatieve voorstelling over de liefde.

Looking for habibi is een aaneenschakeling van losse scènes over dat nogal brede thema. ‘Is masturberen liefde?’, vraagt Janneke Remmers zich af, en ze geeft zelf het antwoord: ‘Ik hoop het wel’. Even daarvoor heeft Kuno Bakker in een gloedvolle monoloog zijn liefde aan de aarde verklaard, een liefde die door de mens nogal is verwaarloosd.

In wisselende samenstellingen proberen de spelers bij elkaar te passen, en de liefde te definiëren. Daar tussendoor klinken liederen en wordt er soms zacht, soms snoeihard, gitaar gespeeld. Er is een grappige scène waarin een paar korte mopjes worden verteld (‘Een 0 en een 8 lopen samen over straat, zegt de 0 tegen de 8: wat zit uw riem strak!’), maar er is ook acrobatisch bewegingstheater over het baren van een kind.

Soms zijn scènes te lang of iets te ongrijpbaar. Zo houden twee acteurs elkaar in diverse poses langdurig vast terwijl ze met los zand worden bestrooid. Maar er is ook de bijna ontroerende verzuchting van een vrouw alleen, die hoopt dat er ooit iemand komt die een kusje van haar wil. ‘Een fata morgana in een woestijn van eenzaamheid’, zo noemt ze het gevoel voor iemand te vallen. Mooi.