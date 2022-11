Look What You Made Me Do mist nuance, met opzet en geheel terecht ★★★★☆

Rosalba doet haar verhaal in ‘Look What You Made Me Do’.

Ze schrikken vrijwel allemaal zichtbaar, de mannen die in Look What You Made Me Do van documentairemaker Coco Schrijber een briefje in de hand krijgen gedrukt met daarop het ijskoude feit dat jaarlijks dertigduizend vrouwen door hun partner worden vermoord. ‘Niet best’, zegt een oude Italiaan. ‘Vrouwen verdienen bloemen, geen klappen.’

Look What You Made Me Do toont de woestmakende, eeuwenoude en nog altijd springlevende cultuur van misogyn geweld achter die statistiek. De Nederlandse Schrijber, die onder meer veteranen ondervroeg over hun eerste dodelijke slachtoffer in First Kill (2001) en de verzwelgende kracht van de zee verbeeldde in How to Meet a Mermaid (2016), laat de woede die ze daarover voelt doordringen tot in de vezels van haar film. Meteen al vanaf de inktzwarte letters tegen een bloedrode achtergrond waarmee ze in de openingsscène een haast universele herinnering vat in een eenvoudige tekst: over de keer dat een jongen op het schoolplein haar sloeg en haar moeder vertelde dat jongens dit doen als ze een meisje leuk vinden.

De voortdurend aanwezige, onheilspellende muziek en versterkte geluidseffecten doen de rest: dit is duidelijk geen onderwerp dat zich leent voor een afgewogen, genuanceerde documentaire.

Het is bijna een spoiler om te schrijven hoe krachtig de vrouwen voor Schrijbers camera het beeld van daders en slachtoffers kantelen. De Finse Laura, Nederlandse Rachel, Italiaanse Rosalba en de geanonimiseerde vierde vrouw (gefilmd in een rode waas) vertellen vergelijkbare verhalen, over liefde die overging in wantrouwen en eindigde in haat. Met een mes, pistool of gif namen ze het recht in eigen hand. Er volgden straffen, maar lang staat Look What You Made Me Do daar niet bij stil. De waanzin van de wereld waarin ze tot hun wanhoopsdaad kwamen weegt hier ettelijke malen zwaarder. Schrijber beeldt de vrouwen af op een manier die tot nu toe in film voornamelijk aan mannen was voorbehouden: ze zijn klassieke wrekers en moderne antihelden ineen.

Schrijber filmt op gevoel, schiet met bewonderenswaardige souplesse van wraakreconstructie naar historische duiding (er is volop aandacht voor het 17de-eeuwse schilderij van Artemisia Gentileschi waarop het alter ego van de schilder haar verkrachter onthoofdt) én naar nietsontziende confrontatie. Het zwart-witbeeld van beveiligingscamera’s waarop een vrouw wordt achtervolgd en vermoord is weerzinwekkend, maar móét worden gezien – er wordt al te veel weggekeken.

De terugkerende scènes met een schoonmaakploeg die in Nederlandse doorsneehuizen bloedsporen wegpoetst en de beelden van gordijnen die ‘s avonds aan de overkant van de straat worden dichtgeschoven, blijven lang hangen. Look What You Made Me Do hakt erin: dit gebeurt gewoon bij uw buren.