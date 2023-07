‘Lola’ voelt wat dunnetjes aan, al voert regisseur Andrew Legge de kijker met veel plezier mee in zijn fictieve tijdsdocument ★★★☆☆

Lola

Zussen Martha en Thomasina, de heldinnen van het sf-avontuur Lola, zijn hun tijd vooruit. Sinds de dood van hun ouders wonen de twee alleen in hun grote landhuis, ergens in het Engeland van de late jaren dertig, en dat gaat hun prima af. Vooral Thomasina (Emma Appleton) heeft niemand anders nodig. ‘Mijn clitoris en ik zijn wel tevreden zo.’

Een zinnetje dat ze wellicht oppikte uit jaren die nog moeten komen. De zussen hebben een machine gebouwd – Lola – waarmee ze tv- en radio-uitzendingen uit de toekomst kunnen ontvangen. Gekluisterd aan Lola’s beeldscherm ontdekken ze een wereld die eindeloze mogelijkheden en vrijheid lijkt te bieden. Ze leren ze dansen op punk, worden fan van David Bowie en wedden met perfecte voorkennis op paardenraces.

Over de auteur

Kevin Toma schrijft over film in alle soorten en maten, met een speciaal oog voor filmmuziek en een passie voor horror.

Het met ouderwetse camera’s gedraaide, authentiek zwart-witte Lola bestaat zogenaamd uit door Martha (Stefanie Martini) geschoten opnamen, die in 2021 zijn teruggevonden in een kelder. De Ierse schrijver en regisseur Andrew Legge voert je met aanstekelijk plezier mee in dit fictieve en alternatieve tijdsdocument: dat hij voor Lola’s toekomstuitzendingen historisch archiefmateriaal gebruikt, is een van de manieren waarop de film smakelijk in zijn staart bijt.

Wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbarst, zien Martha en Thomasina dat Hitler in de komende maanden zijn zinnen op Groot-Brittannië zet. Ze werpen zich op als anonieme beschermengelen van het Britse volk, maar van begin af aan is duidelijk dat deze heldenmissie op een catastrofe zal uitlopen. De schaal van de rampspoed laat zich pas later vatten, zo dicht als je bij de zussen blijft.

Dat is een van de beste eigenschappen van Legges speelfilmdebuut: hoe de cocon van de zussen geleidelijk wordt opengebroken – ook door de entree van een charmante legerofficier (Rory Fleck Byrne) – terwijl de film zijn oorspronkelijke intimiteit behoudt, zelfs wanneer de realiteit een nachtmerrie-achtige afslag neemt. Consequent volgen Legge en coscenarist Angeli Macfarlane het perspectief van de zussen: via hun blik kijk je naar de ingenieus bewerkte archiefbeelden.

Misschien dat Lola daarom ook wat dunnetjes voelt. De film heeft een flinke inhoudelijke bagage – desinformatie, emancipatie, de verstrengeling van media en realiteit – maar de personages en hun verhaal blijven te vlak om die thema’s tot hun recht te laten komen. Lola maakt dan ook vooral indruk als inventieve, virtuoos speelse liefdesverklaring aan de beelden en muziek van het verleden.