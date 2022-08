Lol hebben is het belangrijkste doel van de roller girls en boys – en daar hoort een vrolijke garderobe bij

Roller girl Oumi Janta in gele croptop en shorts. Beeld Instagram

In de zomer van 2020 ging een video van de Senegalees-Duitse Oumi Janta viral op Instagram. Inmiddels hebben meer dan drie miljoen mensen het filmpje bekeken waarin zij een betoverende choreografie op rollerskates uitvoert, gekleed in kanariegele croptop en shorts, tegen een achtergrond van een hemelsblauwe Berlijnse lucht. Het was precies wat we nodig hadden die eerste coronazomer en wat we de twee jaar daarna onverminderd kunnen blijven gebruiken: onbekommerde vrolijkheid op rollerskates. Vandaar dat andere roller girls en boys het ook allemaal zo goed doen op Instagram en TikTok. Check bijvoorbeeld de accounts van Keon Saghari (@neonkeon) of de broers Michael en Marcus Griffin (@the_griffin_brothers__).

Lol hebben is het doel

Voor de duidelijkheid, we hebben het hier niet over monomaan afstanden pakken en fit worden op inlineskates, maar over plezier hebben en dansjes doen op old school rollerskates. Jam skating is misschien wel de populairste vorm, een combinatie van dansen, gymnastiek en breakdance die er intimiderend en onbereikbaar knap uit kan zien in het geval van sommige van die skaters. Maar eigenlijk iedereen die een beetje rechtop kan blijven op vier wielen kan het wel proberen.

Want lol hebben is het voornaamste doel en daarbij hoort natuurlijk ook een vrolijke garderobe. Grootste inspiratiebron daarvoor is de kleding die werd gedragen tijdens de grote rollerskatemanie van eind jaren zeventig, die vooral in Californië enorm was. Een en al good vibes dus, want de beste vibes komen nou eenmaal uit Californië. We zien dan ook veel zonnige kleuren zoals geel, wit, roze en paars, we zien piepkleine sportbroekjes met witte bies en ouderwetse, hoge, witte sportkousen met strepen.

Beeld Instagram

Iedereen is welkom

Check voor de ultieme inspiratie de vergeten rollerklassiekers Roller Boogie uit 1979 en Xanadu uit 1980, met daarin hypnotiserende massascènes met rolschaatsende mensen, waarbij alle outfits een-op-een gekopieerd kunnen worden naar 2022. Groot zijn deze kleren niet, want ze moeten niet in de weg zitten bij al die moves, of de blik daarop verbergen. Bang dat je niet kunt tippen aan ofwel het talent van anderen, ofwel hun lichamelijke perfectie? Dat hoeft niet, want rollerskaten is de ultieme good vibes only-activiteit. Zoals Oumi Janta vertelt in een interview met InStyle: ‘Ik werd verliefd op rollerskating omdat iedereen met elkaar danst, het maakt niemand uit hoe je eruitziet of wat je leeftijd of geslacht is, ik voelde me meteen welkom.’

Olivia Newton-John en Michael Beck. Beeld IMDB