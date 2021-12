Logisch dat Alec Baldwin niet oprecht overkwam in zijn eerste tv-optreden na de dood van Halyna Hutchins

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Droef het hoofd in de hand laten zakken. Schokkende schouders. Op het moment dat Alec Baldwin beschrijft hoe iedereen bewondering had voor zijn ‘nieuwe vriend’ Halyna Hutchins, de cameravrouw die hij per ongeluk doodschoot op de set van Rust, wordt het hem te veel.

Camerashot van opzij om dit emotionele moment ook vanuit een andere hoek te tonen. Wegwuifgebaar, rode ogen. Fluisterend: ‘Sorry’.

Schitterende performance, vond iedereen die verlekkerd was gaan zitten voor het eerste televisie-interview sinds het incident. Pianomuziek, aanzwellend viooltje – prachtig.

‘De tranen om Alec Baldwins carrière te redden’, schreef The Telegraph. Volgens Robbie Collin was dit de reden waarom de acteur zich überhaupt aan zo’n interview waagde. Een juridische zet kan óók best de onderliggende reden zijn. Baldwin benadrukt dat hij niet de trekker heeft overgehaald, dat hij als producent alleen verantwoordelijk was voor de casting en het script, dat hij pas op het politiebureau te horen kreeg dat er een echte kogel in het wapen had gezeten.

Zelf legt Baldwin zijn motivatie anders uit, aan het begin van het gesprek. Iedereen heeft een mening over wat er gebeurde en hij wil misverstanden rechtzetten. ‘Ik kan daarmee niet wachten tot het officiële politieonderzoek is afgerond.’

Vertaling: ik ben aangeschoten wild, en ik wil graag weer naar buiten of een vrolijke feestdagfoto op Twitter plaatsen zonder dat ik word uitgemaakt voor moordenaar.

Welke van deze drie opzetjes het ook was: ze zijn allemaal mislukt. Er hebben zich alleen maar meer deskundigen gemeld in het meningencircus. CNN liet een wapenexpert uitleggen dat Baldwin de trekker wel móét hebben overgehaald. De L.A. Times belde wat juristen, die uitlegden hoe dit interview in een rechtszaak alleen maar tegen hem kan werken. Baldwin en zijn vrouw zijn inmiddels van Twitter verdwenen. Wel circuleert een filmpje waarin Baldwin wordt belaagd door een reporter met een telefoontje. ‘Heb je écht de trekker niet overgehaald?’ De geïrriteerde Baldwin lijkt in die dertig seconden oprechter dan op tv.

Dat kan ook niet anders. Een televisieoptreden is per definitie een performance, en wat Baldwin zegt moet wel zijn gescript vanwege juridische consequenties, die bovendien een mea culpa onmogelijk maken. Het is aangezet met visuele trucs en treurige muziek, wat het kunstmatige onderstreept. En Baldwin is een acteur, iedereen gaat er bij voorbaat al van uit dat hij speelt.

Onder die omstandigheden oprecht overkomen, wat essentieel is voor de geloofwaardigheid en het kweken van sympathie, kun je van niemand verwachten. Zelfs niet van een Hollywoodacteur.