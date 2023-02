‘Lockwood & Co.’ is een charmante jeugdserie, die doet denken aan Harry Potter

Drie jonge speurders (twee jongens en een meisje) vechten tegen het kwaad (demonen, geesten en mensen) in een alternatieve versie van Groot-Brittannië, terwijl ze ondertussen zelf worstelen met de geesten van het verleden en met gevoelens die wel eens van romantische aard zouden kunnen zijn. Harry Potter toch? Nee, de nieuwe Netflixserie Lockwood & Co. is gebaseerd op de populaire jeugdfantasyboeken van Jonathan Stroud. De eerste van de vijf romans over het speurdersgenootschap Lockwood & Co verscheen in 2013, twee jaar na het laatste Harry Potterboek van J.K. Rowling. Rowling veroorzaakte een ware aardverschuiving in de wereld van de fantasyboeken voor jongvolwassenen, en de zeer succesvolle verfilmingen bewezen vervolgens hoe een goede fantasyboekenreeks slechts het begin van het commerciële pad kon zijn.

Het heeft natuurlijk niet allemaal parels opgeleverd en het is duidelijk waar Stroud zijn inspiratie vandaan haalde. Maar zonder de boeken te hebben gelezen kan geconstateerd worden dat het een charmante jeugdserie is, die gezien het kennelijke succes en de cliffhanger aan het slot op een vervolgserie lijkt af te stevenen (hoewel je daar tegenwoordig geen weddenschappen op kan afsluiten; zie 1899).

Lockwood & Co. is gebaseerd op de eerste twee boeken uit de serie, The Streaming Staircase en The Whispering Skull. We hebben hier overigens niet met horror te maken, maar meer met spoken en oude vloeken, Ghostbusters in een alle-leeftijden-stijl. In een alternatieve versie van Engeland zijn geesten een realiteit en zijn alleen minderjarigen effectieve spokenjagers, omdat, nou ja, geen idee. Er is een groot agentschap dat zich hiermee bezighoudt, maar daar is ook het een en ander niet pluis. We volgen de jonge Lucy Carlisle (Ruby Stokes), die zich aansluit bij het dwarse clubje van Anthony Lockwood (Cameron Chapman) en George Karim (Ali Hadji-Heshmati). Lucy heeft het talent om contact met gene zijde te leggen en is onmisbaar voor het welslagen van het bureau van Lockwood & Co., dat als een luis in de pels wordt beschouwd door de geestenjagende autoriteiten.

Het werkt vooral omdat het een serie is die met veel Britse zelfspot is geschreven, enigszins te vergelijken met de Sherlock Holmes van Benedict Cumberbatch. Maar de grootste troef die de serie in handen heeft zijn de drie uitstekende jonge acteurs, waarbij vooral Ruby Stokes opvalt, die sterk doet denken aan de jonge Florence Pugh, overigens zelf pas 27. Bij Stokes denk je net als bij de eerste verschijning van Pugh (in Lady Macbeth, 2016) meteen dat je haar nog veel vaker gaat zien.

Netflix heeft met Stranger Things en zeker met Wednesday de markt veroverd van de gothic fantasy voor alle leeftijden. Met als bijvangst de opmars van een generatie jonge acteurs en de herontdekking van de muziek van The Cure, Siouxsie and the Banshees en The Cramps (Goo Goo Muck!), al dan niet via de verrassende omweg van Tiktok. Lockwood & Co. lijkt deze jonge traditie voort te zetten.