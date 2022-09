Lloyd Marengo is een coach, mentor en vaderfiguur voor hiphoppend Nederland

Hiphoppionier en Gouden Zwaan-winnaar Lloyd Marengo (49) Beeld Thijs Huizer

Hoe kom je aan een eigen tegel op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam? In 1996 nam Lloyd Marengo (1973) met een neef en vriend coffeeshop Twilight over. ‘Je kon er sigaretjes kopen’, zegt hij met een knipoog in een documentaire over veertig jaar breakdance in Rotterdam. Zelf hield hij niet van drank en roken, wel van dans, rap en graffiti. Dus stopte hij de jukebox vol met hiphopmuziek en maakte ruimte vrij voor crews om te repeteren. Twilight werd een hang-out voor creatievelingen van de straat, een broedplaats voor hiphop.

Niet veel later liet de jonge Marengo zijn coachende kwaliteiten zien, toen hij tijdens de voorbereiding voor de jaarlijkse City vs City Battle, vaste finale van de danswedstrijd The Floor is Yours, de bonje tussen Rotterdamse breakdancecrews wist te sussen. Met vereende krachten wisten ze de bokaal naar Rotterdam te halen. De coffeeshop ging van de hand. Toen de havenstad ‘onbekende bekende Rotterdammers’ wilde eren met een tegel, was Marengo de eerste. Op de Nieuwe Binnenweg ligt zijn naam in steen gebeiteld, voor de deur waar Twilight was.

Vrijdagavond ontving Marengo (49) tijdens het openingsgala van de Nederlandse Dansdagen in Maastricht de Gouden Zwaan voor zijn voortrekkersrol in de danswereld en zijn onvermoeibare inzet om straatcultuur naar het podium te tillen. Met één been staat de hiphoppionier nog steeds in de underground, met het andere inmiddels stevig in het theater.

De kweekvijver aan de Binnenweg werd de voorloper van wat nu het HipHopHuis is, twintig jaar geleden door Marengo mede opgericht. Hij formeerde met Tyron van der Meer en Alee Rock in 1998 de crew 010Bboyz (een Bboy is een mannelijke breakdanser) liet overal zijn skills zien, van miljonairsfairs tot townships in Zuid-Afrika. En maakte rond de millenniumwisseling de sprong naar Scapino Ballet Rotterdam en Conny Janssen Danst. Daar ontdekte hij hoe je ook kunt choreograferen voor publiek in een theaterzaal. Zijn doorbraak als podiumchoreograaf kwam in 2012, toen hij bij dansgezelschap Don’t Hit Mama de avondvullende show Father Father maakte, met vier Bboys en een percussionist, over de rol die een (afwezige) vader speelt in je leven.

Marengo werd geboren in Rotterdam en verhuisde als baby naar zijn oma in Suriname, omdat zijn moeder Esselien zich in Nederland een slag in de rondte werkte om rond te komen. Voor de kleuterschool kwam hij terug naar Rotterdam. Hij groeide op met een oudere en jongere zus, twee jongere broers en stiefvader Gilbert. Zijn biologische vader ontmoette hij pas op zijn vijftiende. De tweede keer was in het mortuarium. Vlak voor Lloyds 16de verjaardag – zijn vader had hem een bijdrage voor een Zündapp-brommer beloofd – werd de eigenaar van een Surinaams eethuis na een ruzie in zijn zaak vermoord. Het delict is nooit opgelost.

De liefde voor dans heeft Marengo van zijn moeder. Die doet altijd graag de shuffles van James Brown. Maar dat dans je broodwinning kan zijn, geloofde niemand. Vanaf zijn achtste leerde Marengo zichzelf dansen op straat. Op zijn witte basisschool maakte hij met zijn moves de blits. Iedereen wilde hem thuis komen ophalen, om van hem te leren. Tijdens de middelbare school ontdekte Marengo Rotterdam als hiphopstad via beroemde voorgangers uit de eerste generatie ‘breakers’.

Hij kocht een dure videoband van The Battle of the Year, een topevenement in Duitsland, om te oefenen, oefenen, oefenen om dat niveau ook te halen. Dat lukte. 010Bboyz danste overal, in clubs, op festivals, bij liveshows van muziekzenders, voor het koninklijk huis. En zoals dat hoort in hiphop, volgens het principe each one teach one, ging hij lesgeven. Dat nam hij bloedserieus. Jonge gasten die wilden breaken, haalde hij op van school, ging in gesprek met ouders om ze mee te nemen naar wedstrijden, ze kwamen bij hem eten, hij liet ze de wereld zien.

Half hiphoppend Nederland ziet in Marengo een vaderfiguur, coach en mentor. Vooral in Rotterdam zijn nieuwe generaties breakdancers schatplichtig aan hem. Nog steeds neemt hij protegés onder zijn hoede; het veld is hongerig en de vaderrol ligt hem, ook voor zijn drie kinderen: zoon Sharif (23), dochter Chayenne (21) en nakomertje Xaviera (12), door Marengo liefkozend Mona genoemd, omdat hij haar komst als toetje beschouwt.

Nu is hij met zijn Lloydscompany voor het eerst een 4+-hiphopvoorstelling aan het maken: Sribi Switi (Surinaams voor slaap lekker) over kinderverhalen en -liedjes uit Nederlands en Surinaams erfgoed. Daarna haalt hij vijf Soweto Skeleton Movers naar Nederland, gespecialiseerd in de komische, syncopische dansstappen en energieke zang van de Zuid-Afrikaanse pantsula, voor de voorstelling Unbreakable, een ode aan de verwantschap tussen Westerse hiphop en Afrikaanse tradities, over persoonlijke verhalen van dansers die ondanks tegenslag nooit breken.

‘Als je investeert in een groep die weinig tot niets heeft, kun je hele mooie dingen doen’, zei hij twee jaar geleden in dagblad Metro. ‘Door dans ben ik rijker geworden als mens. Ik heb anderen met mijn danslessen vertrouwen gegeven.’ Marengo noemt de mens, zijn strijd en de maatschappij de drie pijlers onder zijn werk. ‘Als ik kijk naar de wereld en hoe we met elkaar omgaan, dat staat er niet best voor. Maar ik zie het alsof we aan het verhuizen zijn. Met elkaar, religies, culturen, mensen, iedereen moet zijn plek hervinden. De eerste periode is je huis een rommel. Maar als je huis eenmaal op orde is, kun je er prettig wonen. Het komt wel goed.’