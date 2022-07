Llorarás, huilen zal je: ‘farao van de salsa’ Oscar D’León treedt op in de Bijlmer

Oscar D'León in 2021 Beeld Getty Images

De zanger tikt met vlakke hand tegen zijn voorhoofd en blaast lucht uit zijn gevulde wangen. Zijn grote zwarte snor drukt tegen zijn neus. ‘Pfffoeaa.’ De emotie laat hem even niet verder praten. Hij zit in de televisiestudio van El show de Silvio, het is februari 2022, tegenover hem zit de Dominicaanse artiest Silvio Mora. Maar het interview stokt. Want de geïnterviewde is terug in Caracas, begin jaren zeventig, waar het allemaal begon.

In gedachten is Oscar D’León weer eind twintig, toen al met kenmerkende snor en toen nog met grote afro. Hij is geen taxichauffeur meer, maar ook nog geen gevestigde artiest. Hij is nog niemand, maar op die ene avond in die ene bar trekt hij de stoute schoenen aan en vraagt aan de zanger van het orkest of hij een nummer kan zingen. Dat kan. En daar staat hij, voor het eerst met de volle kracht van een meerkoppige salsaband achter hem. ‘Ik zong glorieus, hermano.’

Een halve eeuw is verstreken sinds de Venezolaanse Oscar Emilio León Simoza, inmiddels 79, zijn podiumdebuut maakte. De jongen van bescheiden afkomst bleek de juiste man op de juiste plaats. Tijdens de gouden jaren van de salsa groeide hij uit tot een van de grootsten, tot ‘de farao’ en ‘de duivel van de salsa’, tot ‘de dansende contrabas’, en vanwege zijn ongeëvenaarde improvisatietalent tevens tot ‘de sonero van de wereld’, de zanger die het orkest uitdaagt, die durft te spelen met het heilige 3-2-ritme.

Hoofdact Kwaku Festival

Vrijdag 22 juli staat de farao op het Kwaku Festival in de Bijlmer. Kwaku is bijna zo oud als de carrière van D’León: het festival begon in 1975, als Surinaams voetbaltoernooi tussen de flats van Amsterdam-Zuidoost. Met de sport kwamen het eten en de muziek. Inmiddels is het evenement een eerbetoon, vier zomerse weekenden lang, aan niet-Nederlandse klanken en smaken. Hiphop, r&b, soul, jazz, latin; zo divers als de Bijlmer zelf.

De organisatie gaf hoofdact D’León een eigen avond. Voor de sonero is het een van duizenden concerten, voor het publiek een uit duizenden. ‘Alsof je naar de Michael Jackson van de salsa gaat’, zegt de Nederlandse jazz- en salsa-trompettist Maite Hontelé via de telefoon. Ze ontmoette D’León in 2012 op het Caribbean Sea Jazz Festival in Aruba. Na een gezamenlijke jamsessie nodigde hij haar uit voor zijn Europa-tour later dat jaar.

Hontelé weet zodoende wat het Kwaku-publiek te wachten staat: een vakman en perfectionist die het uiterste vraagt van zijn orkest. ‘In de laatste maten van een nummer bedenkt hij al het tempo van het volgende nummer. Via codes instrueert hij de band.’ Maar hij is bovenal een entertainer. ‘Hij pakt je in, met z’n snor, z’n uitstraling, z’n moves, met zijn improvisatie. Hij grijpt het publiek, het doet er niet toe of je Spaans spreekt.’

Zingende taxichauffeur

Oscar León Simoza groeide op als enig kind van Carmen Dionisia Simoza en stiefvader Justo León in de arme wijk Antímano in het zuiden van Caracas. Zijn ouders waren ‘verknochte feestgangers’ en thuis was het de zoete inval. ‘Arm maar vrolijk.’ Als jongetje drumde hij op tinnen koffiekopjes. Later trommelde hij op auto-onderdelen aan de assemblagelijn van de General Motors-fabriek. Weer later op het stuur van zijn taxi, al zingend flirtte hij met zijn vrouwelijke passagiers.

Het waren de jaren zestig en de jonge D’León luisterde naar Cubaanse artiesten als Benny Moré, Monguito en Celia Cruz. In New York richtte Johnny Pacheco het salsa-label Fania Records op en salsa explodeerde. Van zijn spaarcenten kocht de taxichauffeur instrumenten. Toen zijn auto door een ongeluk total loss raakte, kwam er echt ruimte voor de muziek. Zijn leven als artiest begon op zijn 28ste, de jaren zeventig waren net aangebroken. Hij was voorman van de groep Dimensión Latina, speelde contrabas en zong. Het megatalent bleek alles te kunnen.

Llorarás

In 1983 tourde hij eenmaal door Cuba, de bakermat van zijn muziek. De Cubanen sloten hem in de armen, een droom kwam uit. Maar zijn bezoek aan het socialistische eiland leidde ook tot controverse. Ook al sprak hij zich uit tegen Castro, toch klonk vanuit de rechtse Cubaanse diaspora in de Verenigde Staten felle kritiek. Hij leerde politiek te mijden. Ook over ontwikkelingen in Venezuela laat hij zich zelden uit. Enkele jaren nadat zijn land voor het socialisme van Hugo Chávez koos, vertrok hij naar Miami, waar hij sinds twintig jaar woont.

Een geheid hoogtepunt straks op het Kwaku Festival: Llorarás, huilen zal je. Het kwam per toeval op het album Dimensión Latina ’75 (1974). Tijdens opnames ontbrak nog één nummer en D’León zei: ‘Ik heb nog wel wat.’ Hij had een basloopje en een paar woorden, ter plekke ontstond de rest. Het zou zijn grootste hit worden en zijn eerste internationale succes. Een liedje over zoete wraak, maar o zo dansbaar. Jij liet me lijden. Maar ik lach als laatste. Huilen zal je. Llorarás.