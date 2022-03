Liverpool, stad van Beatles, voetbal en Peaky Blinders

Beeld Joost Stokhof

Sigrid Olthof (33) kwam in de zomer van 2020 naar Liverpool. ‘Ik heb zoveel rondjes in Sefton Park gelopen tijdens de lockdowns.’ Ze is sportwetenschapper aan de Liverpool John Moores University, waar ze onderzoek doet met player tracking technology, de technologie die bijhoudt hoeveel sprints voetballers in een wedstrijd trekken of hoeveel kilometer ze afleggen. ‘Mijn promotieonderzoek ging over de optimale training en hoe spelers onderling bewegen. Ook in het vrouwenvoetbal is nog veel te onderzoeken, dat wil ik de komende jaren doen.’ Liverpool is een oude industriestad, vertelt Olthof. ‘Ik moet vaak aan Rotterdam denken, hard werken, grote haven. Het is ook een stad van studenten, uitgaan en pubs met livemuziek, een heel Britse stad, niet chic Oxford-Brits, maar Brits zoals in Peaky Blinders, dat hier is opgenomen. De Scousers, de inwoners van Liverpool, praten soms onverstaanbaar snel, maar zijn vriendelijk, eerlijk en trots op hun stad. Van die mentaliteit hou ik wel.’

De Mersey overvaren

Sigrid Olthof: ‘Ik begin meteen met de klassieker van Gerry & the Pacemakers: Ferry cross the Mersey. Met de ferry over de Mersey varen, richting New Brighton, is fantastisch. Op het water heb je het mooiste uitzicht over de stad en het oude Albert Dock. In het dok zitten nu allemaal restaurants en winkels, en Tate Liverpool, het Slavernijmuseum en een van de Beatlesmusea. Liverpool drijft op Beatles- en voetbaltoerisme.’

Royal Albert Dock, 3-4 The Colonnades

Een pint met skyline

‘En dan niet uitstappen in Birkenhead, maar meevaren met de ferry naar New Brighton, op de punt waar de Mersey in de Ierse zee uitmondt. New Brighton is een badplaats met een vuurtoren en een mooie wandelpromenade, waar wordt geskeelerd, gestept, hardgelopen en een pint gedronken in The Ferry, de pub met uitzicht over het water en de skyline van Liverpool.’

The Ferry - Egremont, 48 Tobin Street, Wallasey

Eik en park

‘Ik woon in de wijk Aigburth, wat in het oud-Noors ‘eik op de berg’ betekent. Liverpool heeft een ver Viking-verleden. Het is een ruime wijk met – inderdaad – eikenbomen, dicht bij Sefton Park, waar de hele buurt naartoe komt om te wandelen of te voetballen. Er is een cricketclub, een rugbyclub voor kinderen en midden in het park staat het Palm House, een mooi Victoriaans gebouw met een botanische kas. Hier worden geregeld concerten gehouden.’

Sefton Park

Leeuweriklaan

‘De leukste straat van Liverpool: Lark Lane. Een heel Engelse straat met alleen unieke restaurants en winkels. Grote ketens worden niet toegelaten. In de pandemie is de straat autoluw gemaakt, waardoor er meer ruimte voor terrassen is gekomen. Koffieshop The Bookbinder is gezellig, of The Old Schoolhouse. Beide restaurants serveren de klassieke Engelse Sunday roast. En Italiaans restaurant Mani, gespecialiseerd in kleine hapjes zoals arancini en zalmpastrami, zit pas aan Lark Lane en is nu al geliefd.’

The Bookbinder, 2 Lark Lane

The Old School House, 40 Lark Lane

Mani, 91 Lark Lane

Gieter aan het water

‘The Watering Can, aan het water, is een heerlijke plek. Het restaurant heeft een serre met allemaal planten en een geweldig ontbijtmenu. Ik bestel er graag de vegetarische variant van een full English breakfast met halloumi.’

The Watering Can, 64 Greenbank Road

Aalscholvergebouw

‘Ik blijf het bijzonder vinden, het Royal Liver Building, gewapend beton uit 1911. Boven op de twee torens staan de twee livers, zeg ‘laiver’, de mythische aalscholvers waar de naam Liverpool vandaan komt. Alleen in die naam wordt de liver uitgesproken als ‘livver’. Liverpool is een stad van grote, iconische gebouwen. Liverpool Cathedral is ook zo’n reus, de grootste kathedraal van Groot-Brittannië.’

Royal Liver Building, Pier Head

Liverpool Cathedral, St James Mount

Kasteelstraat

‘Bij Town Hall, het stadhuis, ook weer zo’n iconisch gebouw, begint Castle Street, een andere leuke straat die ik zeker wil noemen. Aan en bij Castle Street zitten zoveel gezellige restaurants en bars: Liverpool Gin Distillery, voor huisgestookte gin. Mowgli, voor Indiaas streetfood en Rudy’s voor Napolitaanse pizza.’

Liverpool Gin Distillery, 52, 54 Castle Street

Mowgli Street Food, 3 Water Street

Rudy’s Neapolitan Pizza, 3-7 Castle Street

Roden en blauwen

‘Voor een voetbalwetenschapper is Liverpool geweldig. Door de twee clubs die van oudsher de stad verdelen, de roden en de blauwen, FC Liverpool en Everton. Voor wie je bent, gaat van vader op zoon en van moeder op dochter. Het zit in je bloed. Beide clubs hebben hun stadions in hetzelfde park bij Anfield Road. Voor een seizoenkaart van Liverpool is de wachttijd geloof ik 25 jaar. Laatst mocht ik een ticket van een vriendin overnemen en kon ik zelf eens het You’ll never walk alone door het stadion horen rollen en Virgil van Dijk zien spelen. Er is een museum in het Anfield Stadium en bij het stadion zijn allemaal muurschilderingen van voetballers uit het verre en recentere verleden.’

Liverpool FC, Anfield Road,

Goodison Park, Goodison Road

Welkomcafé aan de Haymarket

‘Vergeet ik bijna mijn lievelingscafé, vlak bij de universiteit: Lovelocks. Mijn redding tijdens de pandemie. Supervriendelijke eigenaresse, de beste koffie en een open-minded, lhbti-vriendelijke tent. Alles en iedereen is welkom.’

Lovelocks Coffee Shop, 27 Old Haymarket

Beelden in zee

‘Het strand is helemaal niet ver. Wie vanaf het centrum de trein neemt richting noorden, staat binnen 15 minuten op Crosby Beach, waar wel honderd levensgrote gietijzeren beelden op het strand staan, het kunstwerk Another Place van Antony Gormley. Door eb en vloed staan sommige figuren midden in zee. Het is een fijne plek om uit te waaien of van een zonsondergang te genieten, met uitzicht op zee en de heuvels van Wales.’

Crosby Beach