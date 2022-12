Little Simz stampt in de Amsterdamse Melkweg een veelheid aan sferen en stijlen uit de grond ★★★★☆

Little Simz treedt op bij de Mercury Prize 2022 in Londen. Beeld Getty

Toen ze in oktober de Britse Mercury Prize ontving voor haar album Sometimes I Might Be Introvert (2021) rapte Little Simz als dankwoord het autobiografische How Did I Get Here: ‘I’m the version of me I always imagined when I was younger.’

In de stampvolle Amsterdamse Melkweg bewaart ze dat nummer voor de finale, maar de boodschap is dezelfde: het is de koningin van de Britse hiphop niet komen aanwaaien. Simbi Ajikawo (28), Noord-Londense dochter van Nigeriaanse ouders, heeft zich twaalf jaar een slag in de rondte gerapt: vier albums, vier mixtapes, eindeloos optreden, ook in Nederland.

Het optreden bestaat vrijwel volledig uit werk van Sometimes, aangevuld met enkele stukken van voorganger Grey Area (2019).

Dat recente werk valt op door veelzijdigheid. Ze opent met twee rijk georkestreerde, wat gedragen stukken die James Bond-titelsongs hadden kunnen zijn, waaronder Two Worlds Apart.

Daarna: een paar grimmige stukken uit 2019, Offence en het bravourevolle Boss. Het strijdlustige Fear No Man is een muzikale reis naar Afrika op vloedgolven van ratelende percussie. Meteen daarna grijpt ze een basgitaar en verdampen branie en vechtlust in de liefdesverklaring I See You: ‘Would you take me as I am, overlook all my mistakes?’

Het is zeldzaam, zo’n veelheid aan stijlen, sferen en gevoelens in één hiphopconcert. En dat terwijl het eigenlijk een kale voorstelling is, met behalve Simz alleen haar dj OTG. Het ‘James Bond-orkest’, de Afrikaanse trommels, het komt allemaal uit blik – en toch mis je eigenlijk niets.

Al die sferen stampt Simz vrijwel in haar uppie uit de grond, soepel over het podium bewegend in haar wijde joggingpak. Die Mercury Prize was pas het begin.