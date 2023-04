Little Richard wilde maar één ding, zien we in ‘I Am Everything’: erkenning voor wat hij teweegbracht ★★★★☆

Little Richard in de studio rond 1959. Beeld Getty

Het is de avond van Alanis Morissette, Toni Braxton, Whitney Houston en Shania Twain, maar het aangrijpendste moment van het American Music Awards-gala van 27 januari 1997 in Los Angeles is de uitreiking van de Merit Award aan rock-’n-rollpionier Little Richard (dan 64).

Hij komt naar voren in zijn hagelwitte pak, slaat een hand voor zijn gezicht en huilt.

Zo kenden we hem niet, het knotsgekke rock-’n-rollbeest, de flamboyante paradijsvogel die elk tv-interview op stelten zet met nóg theatraler gedrag dan de keer ervoor. Prachtig, die ontroering. Alleen jammer dat hij zichzelf, zodra hij zich eenmaal herpakt heeft, begint uit te roepen tot the originator, the architect of rock ’n roll. Ja ja, Richard, nu weten we het wel. Ga dat nou niet zelf roepen.

Over de auteur

Menno Pot is sinds 1998 muziekjournalist van de Volkskrant. Hij schrijft recensies, interviews en langere verhalen over popmuziek.

Voor mensen die dát denken, maakte Lisa Cortés haar documentaire Little Richard: I Am Everything, die te zien is tijdens het muziekdocumentairefestival In-Edit (vanaf 13 april in Amsterdam) en daarna met een reizende In-Edit-selectie door Nederland gaat.

Op de film valt best wat aan te merken, bijvoorbeeld dat het een lineaire biografische vertelling is met veel talking heads, die (bekend probleem in popdocumentaires) niet allemaal iets interessants zeggen.

Homo en ‘misvormd’

Wat Cortés wél doet, is voelbaar maken waarom Little Richard (1932-2020, echte naam Richard Wayne Penniman) zich in 1997 even laat gaan, daar in Los Angeles, met die prijs in z’n handen.

Dat begint met begrijpen hoe het geweest moet zijn om in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw zwart, homoseksueel én ‘misvormd’ te zijn in een stadje als Macon, Georgia. Misvormd? Ja, Richards ene been is korter dan het andere. Sneu, maar in de praktijk wel de kleinste misdaad van de drie.

Little Richard in 1957. Beeld Getty

Richard besluit als jonge homo dat de frontale aanval de beste verdediging is. Hij gaat optreden in vrouwenkleren, als drag queen avant la lettre, en gedraagt zich als artiest extra nichterig. Al was het maar omdat witte vechtjassen hem dan in elk geval niet kunnen betichten van het onverstandigste dat een zwarte jongen kan doen: interessant zijn voor witte meisjes.

In de originele versie van zijn doorbraak Tutti Frutti (1955) rijmt ‘frutti’ nog niet op ‘oh, rootie’, maar op ‘booty’ (kont), een ode aan anale mannenseks die zijn tijd, zacht gezegd, problematisch ver vooruit is: ‘If it don’t fit, don’t force it.’

Ja, de rock-’n-rollgeschiedenis kent een onderbelicht gayhoofdstuk. En kijk, daar is een van de weinige filmische grapje van Cortés: beelden van bloemen met kloeke stampers.

Muren van de segregatie

Tutti Frutti wordt met gekuiste (maar nog altijd suggestieve) tekst een kolossale hit die, zoals in die tijd gebruikelijk, snel door platenmaatschappijen wordt gekaapt voor witte artiesten als Elvis Presley en de brave Pat Boone, om het zwarte origineel de wind uit de zeilen te nemen

Little Richard wordt niet gedraaid op witte radiostations, maar witte jongeren luisteren op hun autotransistors massaal naar de zwarte zenders die ruige race music draaien. Bij optredens zijn strenge segregatiewetten van kracht, maar steeds meer witte jongeren kopen kaartjes voor de ‘zwarte’ matinee of springen in de zaal over het hek, naar het zaaldeel voor kleurlingen.

‘Mijn muziek heeft de muren van de segregatie neergehaald’, zegt Little Richard – en hij heeft gelijk.

Hij omarmt witte, Engelse fans: The Beatles neemt hij in 1962 mee naar de Hamburgse Star-Club. The Rolling Stones neemt hij als voorprogramma op sleeptouw tijdens zijn Britse tournee in 1963. Ze verafgoden hem, spelen zijn werk, maar zullen hem (en alle andere zwarte blues- en rock-’n-rollartiesten) binnen een jaar volledig van het toneel blazen, zeker commercieel.

Ordinaire oplichting

Tutti Frutti, Lucille, Long Tall Sally, Good Golly Miss Molly. Little Richards hits staan bij vrijwel elke band uit de Britse beatboom op het repertoire, maar zelf verdient hij praktisch niets aan de verkoop van zijn platen. Door ordinaire oplichting, maar ook doordat hij na anderhalf jaar is weggelopen bij zijn label Specialty Records, terwijl hij een contract van drie jaar had en zich laat wijsmaken dat hij daarmee zijn recht op vergoedingen heeft verspeeld.

Little Richard beleeft succesvolle comebacks in glitterkostuums, besluit zich in dienst van de Heer te stellen, neemt geweldige gospelalbums op, trouwt een vrouw (de liefhebbende Ernestine), raakt verslaafd aan zo ongeveer alle drugs die je bedenken kunt, publiceert succesvolle memoires en is zelfs een tijdje fel gekant tegen homoseksualiteit (‘Ik ben geen homo meer, ik ben zondig en onzuiver geweest’). Maar welke pieken en dalen hij ook doormaakt, eigenlijk wil hij maar één ding: erkenning voor wat hij teweegbracht in de muziek, de jeugdcultuur, eigenlijk de hele VS.

Hij maakt er een gimmick van, orakelt voor elke tv-camera gekscherend over miskenning, maar niemand lijkt te beseffen hoezeer hij het meent en hoe diep het werkelijk zit.

In 1986 treedt een stoet vroege rock-’n-rollers toe tot de Rock & Roll Hall of Fame. Fats Domino is er, The Everly Brothers, James Brown, Chuck Berry. De doden worden niet vergeten: de zonen van John Lennon spreken warme woorden over Elvis Presley, Mick Jagger bewierookt Buddy Holly. Little Richard mist de ceremonie omdat hij net een zwaar auto-ongeluk heeft gehad.

Tegen de tijd dat het januari 1997 is en Little Richard eindelijk zijn prijs mag komen halen, wil je het hem wel toegillen: eis hem op, Richard. Loop naar voren en zeg ze wie je bent: Little Richard, the originator, the architect of rock ’n’ roll.

Little Richard: I Am Everything Documentaire ★★★★☆ Regie: Lisa Cortés. Lengte: 140 minuten. Te zien tijdens In-Edit, Melkweg, Amsterdam, 23/4