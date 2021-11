Literatuur- en muziekfestival Crossing Border is terug van bijna weggeweest

Crossing border - 2021 Beeld Affiche

Anderhalf jaar geleden zag het er overigens naar uit dat de ‘corona-editie’ van 2020 wel eens de allerlaatste zou kunnen zijn. De gemeente Den Haag ha het advies gekregen om het in 1993 opgerichte festival niet langer te subsidiëren.

Een grote protestactie met veel steunbetuigingen vanuit de internationale muziek- en vooral boekenwereld, plus een geval van belangenverstrengeling (één van de commissieleden werd kort daarna directeur van het concurrerende festival Writers Unlimited), deden het tij keren. ‘We staan er financieel nu wat minder goed voor dan in vroegere jaren, maar mede dankzij subsidies van onder meer de gemeente Den Haag en het Letterenfonds kunnen we dit jaar toch een mooi programma aanbieden’, aldus festivaldirecteur Michel Behre.

Dankzij de coronacheck-app is het nu weliswaar weer mogelijk publiek toe te laten, maar het naar Nederland halen van internationale schrijvers is een ander verhaal. In september ondervond het International Literary Festival Utrecht (ILFU) nog dat diverse auteurs huiverig waren om te reizen.

Inmiddels is de situatie wat rooskleuriger. ‘De komst van grote internationale muziekacts, vooral uit de VS, blijkt nog lastig’, aldus Behre. ‘Maar bij schrijvers kun je zien dat ze het thuiszitten zat zijn en hun lezers weer willen ontmoeten. Dat is belangrijk, want de bestaansreden van festivals als Crossing Border is live-ontmoetingen met kunstenaars.’

Tot de grote literaire namen van dit jaar behoren Richard Powers, Colson Whitehead, Douglas Stuart en multi-talent Willy Vlautin, die op eerdere edities van het festival als muzikant actief was.

Een persoonlijke favoriet van Behre is de uit Belarus afkomstige Sasja Filipenko, die onder meer over het regime van Loekasjenko heeft geschreven. Behre: ‘Van zijn uitgever hoorde ik dat zijn boeken door politieke gevangenen via gaten in de gevangenismuur worden doorgegeven. Het wordt Filipenko’s eerste optreden in ons land.’

Naast schrijvers komen er traditiegetrouw zo’n 100 internationale uitgevers en scouts naar Crossing Border, om in een ontspannen sfeer te netwerken, een event dat The Addict heet. Verder wordt op 6 november de Europese Literatuurprijs uitgereikt aan de Bosnisch-Duitse schrijver Saša Stanišić en zijn vertaler Annemarie Vlaming. Nederland zelf wordt literair vertegenwoordigd door onder meer Oek de Jong, Gustaaf Peek, Tobi Lakmaker, Lale Gül en Auke Hulst.