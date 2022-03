Literair talent Joost Oomen schrijft verzen voor de vissen op een Italiaans eiland ★★★★☆

Joost Oomen Beeld Mirka Farabegoli

Het staat er echt, in ambtelijk Italiaans: de burgemeester van Santa Marina Salina verleent Joost Willem Oomen, geboren in 1990 in De Bilt, voor eeuwig het recht om met poëzie te vissen in de wateren rond het Eolische eiland Salina. Het document, opgenomen in Oomens nieuwe boek Visjes, is voorzien van een krullerige handtekening en drie officiële stempels. Dagtekening: 17 mei 2021.

Waarom zou de burgemeester van een kleine Italiaanse gemeente zo’n document uitgeven aan een buitenlander die de taal niet spreekt en dat midden in een pandemie? Wat is dat überhaupt, vissen met poëzie?

Joost Oomen, vorig jaar door de Volkskrant uitgeroepen tot literair talent van 2021, is vertrouwd met het absurde. Tijdens de voorstelling Vruchtjes eten bekogelde hij zijn publiek met, jawel, vruchtjes, ‘om in je navel te stoppen zodat je de hele dag gelukkig bent!’ Zijn debuutroman Het Perenlied draaide om de Bietenkoningin, een meisje met een paarse huid en zonder navel, geboren uit drie bieten. Deze zomer droeg Oomen in de uitzending bij Humberto Tan ‘Een blok cement op zolder vinden’ voor. Een gedicht als een weeënstorm, geschreven na ‘drie uur lang mijn pis ophouden’.

In interviews vertelt de schrijver dat het hem gaat om de schoonheid in kleine dingen; ‘eenvouds verlichte waters’, om met Lucebert te spreken, een dichter die Oomen graag aanhaalt. Het is zijn doel om de wereld vrolijker en minder efficiënt te maken. Blijkbaar draagt vissen met een gedicht aan een hengel daaraan bij.

Hilariteit

Tijdens zijn verblijf in de kunstenaarsresidentie op Salina wil Oomen aantonen ‘dat er rondom dit eiland vissen zwemmen die niet alleen kunnen lezen, maar echt gevoel hebben voor poëzie’. Als dat eenmaal is bewezen, zullen er van heinde en verre dichters naar het eiland komen om de vissen voor te lezen. Zij zullen veelvuldig op terrassen zitten en genieten van de lokale wijn. En zie: de ingestorte toerismesector van het eiland is gered.

De eerste reactie van reisgenoten Mirka en José, wier fraaie foto’s het verhaal illustreren, is er een van hilariteit. Ook de eilandbewoners kunnen hun lach niet inhouden. Alleen de mevrouw van de duikbrillenwinkel blijft serieus. ‘A, un poeta’, zegt ze zacht.

De dichter heeft wel moeite om te bedenken van wat voor poëzie de vissen houden. Hij besluit te oefenen met heremietkreeften, die bijzonder goed Nederlands blijken te verstaan. ‘Heremietkreeften komen uit hun schelp gekropen als je ze Remco Campert voorleest. (…) In Faverey en zijn dolfijnpoëzie zijn ze amper geïnteresseerd.’

Naast zijn poëtische opdracht heeft Oomen grote aandacht voor alles wat hij aantreft op het eiland. Met een kinderlijke verwondering beschrijft hij de zee, de bloemen, de drie concurrerende kattenkolonies in het dorp. Tijdens een boottocht naar een van de andere Eolische eilanden wordt de historicus die het gezelschap begeleidt al snel een Griekse held uit Troje. Een oude dame op een schilderij in de residentie komt ’s nachts tot leven.

Je herkent de dichter

Dit reisverslag bevat minder verbaal vuurwerk dan Het Perenlied. De stijl is lang niet zo frivool, eerder journalistiek. Maar door de voortdurende nadruk op ritme en klank herken je de dichter. ‘Op het warme asfalt likt een zwarte poes haar poot’; ‘Ik ben in zee en ik schrijf een gedicht voor de maan en al het zilver om haar heen dat zwemmen kan’. In Oomens uiteindelijke verzen voor de vissen echoot het ‘klein visselijn mijn’ uit het beroemde gedicht van Paul van Ostaijen.

Soms slaat de lichtvoetigheid naar het onbenullige door en hebben de kinderlijk naïeve observaties veel weg van gebabbel. (Zo is de hele eerste pagina gevuld met het woord ‘ting’, dat in Italiaanse stations klinkt als de trein eraan komt.) Dat is snel vergeten wanneer Oomen het vissengedicht eenmaal te water laat aan een knoestige bloemetjeshengel.

Het belang van deze onderneming wordt niet zozeer duidelijk door het zorgeloze gespetter van de kunstenaars op de kade, maar vooral door de strenge mariniers die het schouwspel gadeslaan. Ze horen bij het marineschip dat de eilandbevolking, met weinig toegang tot medische zorg, met voorrang komt vaccineren. Zouden die jongens net zo veel lol hebben in hun belangrijke taak als wij, vraagt Oomen zich af. En wat zou de burgemeester van onze beider missies vinden?

De burgemeester van Santa Marina Salina heeft goed begrepen dat juist in crisistijd niet alleen noodhulp, maar ook kunst en verbeelding onmisbaar zijn.

Joost Oomen: Visjes – Een avontuur op Salina. Querido; 184 pagina’s; € 20.