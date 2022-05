Lisa Ostermann sprankelt en zingt sterke liedjes, maar niet alles is raak ★★★☆☆

Cabaretier Lisa Ostermann in ‘Met z’n allen’. Beeld Jessica Zeylmaker

Al snel na het betreden van de zaal, wanneer Lisa Ostermann enthousiast een medley van Amsterdamse volkshits heeft ingezet, ben je overtuigd van het talent van deze 31-jarige cabaretier. Haar zangstem, de sprankelende uitstraling: dit is een artiest waarvan je snapt dat zij in 2020 alle prijzen won op het Leids Cabaret Festival.

De Amsterdamse medley vormt een handig startpunt voor het verhaal dat Lisa Ostermann vertelt in haar debuutvoorstelling Met z’n allen. Als ‘Jordenese Trees’ gaat zij liedjes zingen op het lentefeest in een verpleegtehuis. Na het optreden voor de ouderen wordt Lisa opgehaald door haar rij-instructeur Danilo, een stoere Amsterdammer die alles zeker lijkt te weten in het leven. Zo zijn er meer mensen in Lisa’s omgeving met vaste overtuigingen, terwijl zij zelf juist vol twijfels zit.

De zoektocht naar zekerheden schuurt aan tegen de typische millennialthematiek, maar gelukkig weet Ostermann er een aantal originele grappen uit te halen. Gaandeweg gaat wel opvallen dat niet alle verhalen even raak of boeiend zijn. Het gaat veel kanten op, met publieksvragen over wat een goede relatie is, stukken over Lisa’s gescheiden ouders, vrouwelijke versus mannelijke cabaretiers, het onderhouden van vriendschappen. Ostermann is vaak komisch, maar wat wordt gemist is de strakke hand van een regisseur die een meer logische opbouw had aangebracht. En daarbij het geheel ook had ingekort, want met 105 minuten is de voorstelling aan de lange kant.

De liedjes die Ostermann zingt zijn sterk, met als uitschieter het enerverende lied waarin Lisa zichzelf huilend aantreft bij de wc’s van Disco Dolly. Hoe zij daar is beland, wordt duidelijk dankzij een breed uitwaaierende liedtekst, spannende elektronische muziek en Lisa’s imponerende zang.

Met z’n allen Cabaret ★★★☆☆ Door Lisa Ostermann. 9/5, De Meervaart, Amsterdam. Tournee t/m 11/6, reprise in het najaar.