Lisa Jespersen heeft een goed oog voor klein menselijk leed in haar debuutfilm Persona non grata ★★★☆☆

Persona non grata

Irina, een jonge Deense schrijver, heeft een verschrikkelijke jeugd gehad. Haar eerste boek gaat erover: de eenzaamheid, de pesterijen, de bekrompenheid in de plattelandsgemeenschap waar ze opgroeide. Irina bloeide op in de kunstscene van de grote stad en gaat het liefst nooit meer terug naar de ouderlijke boerderij. Maar nu haar broer heeft aangekondigd te gaan trouwen, zal ze wel moeten.

Haar ouders en broer hebben een ander idee over de jeugd van Laura, zoals Irina vroeger heette. Ja, ze werd gepest, maar zo erg was dat toch ook weer niet? Haar boek hebben ze trouwens nog niet gelezen. Dat de verloofde van haar broer uitgerekend de grootste pestkop van vroeger blijkt te zijn, daar moet Irina zich maar overheen zetten. ‘Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben volwassen geworden’, zegt de aanstaande schoonzus.

Fijntjes toont Persona non grata, de eerste speelfilm van de Deense Lisa Jespersen, hoe de verhoudingen liggen. Irina kan op weinig erkenning rekenen van haar familieleden. Maar misschien hebben zij wel een punt. Je wentelen in een pijnlijk verleden doet niemand goed. Bovendien heeft Irina ook wat hautaine trekjes – en een neiging tot overdrijven.

Het is knap hoe Jespersen, die voor het scenario uit eigen ervaringen putte, voor ieder personage in haar film begrip weet te kweken. Met veel empathie en gevoel voor humor brengt ze de kloof tussen afkomst en ambities in kaart, zonder eenvoudige oplossingen aan te dragen. In Persona non grata wordt het platteland niet geromantiseerd, maar de hippe literaire wereld al helemaal niet.

Met goede acteurs, sterke dialogen en het vlotte, licht ironische realisme waar Deense filmmakers patent op lijken te hebben, is Persona non grata een fijne debuutfilm. ‘Festen light’ werd het drama al genoemd, vanwege een pijnlijke speech tijdens een feestelijk diner, net als in Thomas Vinterbergs film uit 1998. Zo grimmig als in Festen wordt het lang niet en Jespersen is nog geen Vinterberg, maar haar film toont een goed oog voor klein menselijk leed.

In Persona non grata draait het, tussen alle familieruzies door, om identiteit. Kun je jezelf opnieuw uitvinden, of blijft je afkomst bepalend? Wie ben je in de ogen van anderen, en hoe beïnvloed je hun blik? Zoals zoveel twintigers moet Irina haar plek nog vinden – ergens tussen de kunstwereld en de koeien van haar vader.