Lingui verenigt de ongewenste tienerzwangerschap met een voorzichtig optimistisch scenario ★★★☆☆

Lingui – The Sacred Bonds.

De 15-jarige Maria gedraagt zich anders dan anders. Haar moeder Amina maakt zich zorgen. Op school hoort ze wat er aan de hand is: Maria is van school gestuurd omdat ze zwanger is. Volgens de directrice is ze niet de enige. ‘Het gebeurt de laatste tijd vaker, en dat is slecht voor ons imago.’

De geschiedenis lijkt zich te herhalen: ook Amina werd als tiener zwanger. Ze werd verstoten door haar familie en voedde Maria alleen op. Maria wenst een andere toekomst, maar in het overwegend islamitische Tsjaad is abortus verboden. Dat betekent niet dat het onmogelijk is; nuchter legt een dokter Amina uit dat er wel de nodige kosten aan verbonden zijn, aangezien hij vijf jaar gevangenisstraf riskeert.

De ervaren Tsjaadse regisseur Mahamat Saleh-Haroun (Un homme qui crie, Une saison en France) heeft een aangenaam rustige, zelfverzekerde manier van vertellen. Zonder het er dik bovenop te leggen, toont Lingui – The Sacred Bonds de hypocrisie van een samenleving waar de angst voor een negatief imago het wint van realiteitszin. Tienerzwangerschap bestaat niet, iedereen is vroom en volgt de regels; de werkelijkheid wordt maar al te graag onder het tapijt geschoven.

Dat klinkt beklemmend, maar met prachtig, kleurrijk camerawerk en een voorzichtig optimistisch scenario is Lingui geen grimmig abortusdrama. Saleh-Haroun legt de nadruk op de sluipwegen in het systeem en de solidariteit tussen vrouwen. Amina, vindingrijk en koppig, is erop gebrand een oplossing te vinden voor haar dochter.

Soms is het drama iets te beheerst, maar wat Lingui mist aan spanning, maakt de film goed met de weldadige sfeer en aandacht voor de personages. Amina en Maria zijn geen pionnen in een maatschappijkritisch betoog, maar feilbare, herkenbare vrouwen.