Linda de Mol verhuist naar Talpa. Met het wegkapen van de sterren van RTL slaat John de Mol een dubbelslag: ‘Dit is een meesterzet’

John de Mol is blij dat Linda zwichtte toen hij haar hulp vroeg. Met haar hoopt hij SBS 6 een impuls te geven. ‘Linda raakt de kijker met haar humor, haar warmte, originaliteit en de juiste toon. Daarom weet het grote publiek haar altijd te vinden. Ze is daarin met niemand anders te vergelijken. Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat ze toevallig ook nog mijn zus is.’

De 54-jarige Linda de Mol is geliefd bij een groot deel van het Nederlandse publiek. In 2015 kreeg ze de prestigieuze Televizier Oeuvre Award, die eerder alleen is uitgereikt aan Willem Duys en Mies Bouwman. Linda de Mol kan grote shows presenteren, zoals het ook in Duitsland uitgezonden Love Letters, interviewen én acteren. Ze speelde in de serie Gooische Vrouwen, die ze zelf bedacht, en tekende voor de hoofdrol in de film Ellis in Glamourland. Ook lanceerde ze het populaire vrouwentijdschrift Linda. Ze is haar eigen mediamerk geworden.

‘Dit is een meesterzet van John’, zegt Fons van Westerloo, oud-topman van RTL en SBS. ‘Linda is een van de allergrootsten op de Nederlandse tv. Vrijwel alles wat ze doet is een succes.’ Cruciaal is dat zij haar programma’s meeneemt. Volgens RTL is dat nog onzeker, vanwege lopende contracten, maar hij gaat ervan uit dat Talpa dit niet zomaar bekendmaakt.

Van Westerloo: ‘Het is steeds moeilijker om te scoren met nieuwe programma’s, je moet dus meer doen dan een bekende presentator binnenhalen. Als zo iemand een goed scorende show kan meenemen, verhuist het publiek er meteen achteraan. Dat heeft het verleden bewezen.’ All you Need is Love is bijvoorbeeld al driemaal verhuisd, het trekt nog altijd veel kijkers.

Winkelen bij de concurrentie

John de Mols Talpa Network heeft vorig jaar flink gewinkeld bij de concurrentie. Bij RTL haalde hij goed scorende shows It Takes 2 en Dance Dance Dance en talloze bekende namen, onder wie zijn zoon Johnny de Mol, Shelly Sterk, ‘tv-tuinman’ Lodewijk Hoekstra en de makers van talkshow Voetbal Inside.

‘De enige die nog niet is overgestapt naar SBS is de kijker’, was woensdag het cynische commentaar op Twitter. Daar zit een kern van waarheid in: het gaat slecht met SBS 6. De zender had vorig jaar op een gemiddelde avond een marktaandeel van 7,9 procent. Een jaar eerder was dat 9,2 procent. SBS 6 presteerde in 2018 veel slechter dan RTL 4, dat ruim 14 procent scoorde, en NPO 1, marktleider met 23,4 procent.

In de eerste weken van 2019 ging een golf aan nieuwe Talpa-programma’s gepaard met interviews vol grote woorden. Het nieuwe entertainmentprogramma 6 Inside gaat het RTL Boulevard héél moeilijk maken, zei Albert Verlinde – ook net binnengehaald – tegen wie het maar wilde horen. Johnny de Mol gaf in Jinek hoog op over de talentenshow DanceSing: ‘Dit kan worden als The Voice of Holland of Big Brother.’ Gordon vertrouwt erop dat hij en andere nieuwelingen zorgen voor ‘de wederopstanding’ van de zender.

In de cijfers is dat niet terug te zien. De eerste 6 Inside trok vorige week slechts 378 duizend kijkers, daarna zette een daling in. Dinsdagavond waren er nog 145 duizend over. DanceSing ziet er gelikt uit; met ‘augmented reality’ wordt de illusie gewekt dat het podium vol dansers staat. Maar het aantal kijkers valt vooralsnog tegen: 714 duizend.

Dramatische prestaties

In het weekend presteert SBS 6 dramatisch. Vrijdag scoorde RTL 4 met The Voice 2 miljoen kijkers, NPO 1 haalde er 1,6 miljoen (Flikken Maastricht), NPO 2 dik anderhalf miljoen (De Slimste Mens). Het populairste SBS 6-programma was De Meldkamer, met 397 duizend kijkers.

Zaterdag pakte NPO 1 uit met Wie is de Mol ? (2,8 miljoen) en RTL 4 met Holland’s Got Talent (1,5 miljoen). SBS trok 362 duizend kijkers met een Indiana Jones-film. Zondag trok SBS 6 met showprogramma The Wall 475 duizend kijkers.

‘De conclusie is simpel: SBS 6 is een kwakkelende zender en John de Mol had een klapper nodig’, zegt Fons van Westerloo. ‘Daar heeft hij voor gezorgd, met Wendy van Dijk en vooral de komst van Linda.’

Met de transfer slaat De Mol een dubbelslag: hij haalt een ster binnen en verzwakt RTL. Als het ook nog eens lukt The Voice van zijn grote concurrent af te snoepen, wat zijn advocaten dezer dagen proberen, zit RTL helemaal met een enorm probleem.

‘Ook dat gaat hem lukken’, denkt Van Westerloo. ‘Ik denk dat het alsnog goedkomt met SBS 6, mits John de Mol ditmaal het geduld heeft om rustig te bouwen aan een succesvolle zender. En hij moet niet zo veel poeha maken als bij de introductie van 6 Inside. Als je roept dat je RTL Boulevard gaat verslaan, kan het alleen tegengevallen.’