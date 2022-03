Linda de Mol is de grote afwezige in ‘Linda’

Blad: Linda

Gelukkig gescheiden, was het thema van het nummer dat Linda in februari wilde presenteren – o, ironie. Naamgever en inspirator Linda de Mol zat na de onthullingen over haar partner Jeroen Rietbergen plotseling zelf middenin een ongelukkige scheiding en het themanummer werd op het laatste moment geschrapt en vervangen.

Zo trof de Voice-storm ook het tijdschrift. De klap was hard, maar de moed zit er weer in. In het nieuwste nummer gaat veel aandacht naar montere 70-plussers (v). Oud & Proud, heet dat dan.

Het blijmoedige levensgevoel, de vermeend ondeugende toon en de uitbundig gepresenteerde fotografie: veel is nog zoals het was. Typisch Linda-lokkertje op de cover met vier oudere vrouwen: ‘De seksdrive blijft’.

De grote afwezige is Linda de Mol, en niet alleen op de cover. Collega-hoofdredacteur Karin Swerink noemt haar in de slotzin van haar voorwoord (‘Tot Linda haar werkzaamheden weer oppakt, zal ik het editorial voor mijn rekening nemen’) en in de rubriek ‘Reacties enzo’ wordt ze een paar keer genoemd: ‘Linda zonder Linda is toch als een verjaardagsfeestje zonder de jarige. Hoop dat ze snel terugkomt.’

Het citaat over de seksdrive komt uit een reeks interviews van Antoinnette Scheulderman met oudere vrouwen, jazzzangeres en musicalster Gerrie van der Klei (76) onder anderen. Behalve een seksdrive heeft ze een paar verslavingen. Een ‘bewuste roker en drinker’, noemt ze zichzelf. ‘Ik neem elke dag voor het eten één borrel, met een sigaret of drie.’

Vaak gaat het over het uiterlijk en kunstmatige aanpassingen. Zangeres Jenny Arean: ‘Na twee facelifts was ik er klaar mee.’ Hanneke Groenteman, afkeurend: ‘Tegenwoordig zie ik overal meisjes met eendenbekjes en botoxhoofdjes. Waarom?’

Ook schrijver Stella Bergsma buigt zich over lichamelijk verval, het hare. Tamelijk moedeloos maakt ze een afspraak voor een ‘mesloze facelift’ van 2.000 euro die ze uiteindelijk toch maar afzegt. Haar sores in het kort: ‘Omdat mooi zijn maakbaar is geworden, is het ook verwijtbaar als je níét aan jezelf werkt.’

Dan zijn er ook nog de vrouwen die voor een Brazilian Butt Lift (BBL) kozen om hun billen voller, ronder en hoger te maken. In ‘Villa Achterwerk’ worden opvallende dingen gezegd. Een vrouw (drie BBL’s) heeft zich twaalf keer laten opereren ter verfraaiing van haar lichaam. Desondanks: ‘Het mooiste aan mijzelf vind ik mijn gebit, het enige wat nog natuurlijk is aan mijn lijf.’

Op de foto’s tonen vijf vrouwen hun (bedekte) billen – bilpics, maar aan dat woord heeft Linda zich niet gewaagd.