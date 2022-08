Lily Allen gaf in ‘Alfie’ haar broer een schop onder de kont, maar zong over zichzelf

Get off your lazy arse

Alfie, please use your brain

Alfie, Lily Allen (2007)

Lily Allen was zelf nooit vies geweest van drank en drugs, ze werd niet voor niks van dertien scholen geschopt. Dus toen zij haar broer Alfie de les las in een tot hem gericht liedje, kon hij deze preek amper serieus nemen.

Lily Allen - Alright, Still Beeld RV

In Alfie, de vierde single van haar debuut Allright, Still, krijgt Alfie Allen (1986) de wind van voren van zijn één jaar oudere zus. Waarom zit haar kleine broer op zijn luie reet de hele dag wiet te roken in zijn kamer of ligt hij in zijn bed naar de tv te koekeloeren? Verkloot je leven niet, Alfie!, zingt ze hem toe. Hoe kun je ooit met iemand naar bed gaan als je alleen maar computerspelletjes doet? Alfie, aan de slag!

Dat het wat zou worden met Lily Allen zelf lag, gezien haar artistieke omgeving, met een vader als acteur en een moeder als filmproducer, nogal voor de hand. Maar zo makkelijk ging het niet. Ze was een wilde tiener en in The Observer typeerde ze haar jeugd als turbulent’ ‘Ons leven was netjes en alles was best comfortabel, maar iedereen was gek.’

Smile - Lily Allen Beeld RV

Haar vader pushte haar bij de platenbazen, maar die hadden geen haast om haar aan de man te brengen. Pas toen ze geheel zelfstandig demo’s ging posten op muziekkanalen, viel ze op, vooral vanwege haar gebrek aan gêne. Grofgebekt en ongepolijst gooide ze alles er uit. Ze brak door met haar eerste, geweldige single, Smile, waarin haar overspelige verkering ervan langs krijgt: ‘You were fucking that girl next door/What’d you do that for?’

Toen ze Alfie schreef, zat haar broer in Canada, om snowboard-lessen te geven. Ze wilde vooral laten weten dat ze om hem gaf, verklaarde ze later, en hoe grappig was het dan wel niet om hem juist neer te zetten als een rare, drugsgebruikende uitvreter. ‘Ik dacht dat hij heel, heel gelukkig zou zijn omdat het nummer bewees hoeveel ik van hem hield, dat ik om hem geef en wilde dat hij iets met zijn leven doet.’

Alfie Allen in Game of Thrones (2011) Beeld IMDB

En dat deed Alfie, ongeacht het pesterige liedje van zijn zus. Hij werd acteur, een zeer succesvolle zelfs. Alfie Allen speelde acht seizoenen lang de rol van Theon Greyjoy in de serie Game of Thrones. Het leverde hem een Emmy-nominatie op.

Zus Lily verging het een stuk slechter, na haar grote successen. Ze sloeg de paparazzi letterlijk van zich af. Zeven jaar lang werd ze gestalkt door een psychopaat. Door haar verslaving(en) strandde haar huwelijk. Ze veranderde haar naam en wilde nooit meer optreden.

Afgelopen zomer verscheen ze bij verrassing, krachtig en al drie jaar nuchter, op het Glastonbury Festival. Ze zong samen met Olivia Rodrigo haar grote hit Fuck You (2009), ooit een sneer naar president George ‘fucking arsehole’ Bush. Nu was de boodschap bestemd voor het Amerikaanse Hof dat een streep had gezet door het landelijk recht op abortus. Op sierlijke wijze en geheel in stijl presenteerde Lily Allen hen de middelvinger.

Lily Allen en Olivia Rodrigo op het Glastonbury Festival, 25 juni. Beeld WireImage

