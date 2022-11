Lil Nas’ levert live aangrijpende kitsch: een wereld in homo-erotisch roze, met My Little Pony-esthetiek

Lil Nas X in de AFAS Live Beeld Aaron Idelson

Dat advies van Lil Nas X aan het begin van zijn concert is natuurlijk hopeloos overbodig. Maar als iemand in de popwereld zijn publiek mag aanmoedigen met de 21ste-eeuwse variant van ‘allemaal de handen omhoog’, dan is het wel de grootste popster die Generatie Z heeft voortgebracht. En dus roept de rapper/zanger: ‘Haal allemaal je telefoon tevoorschijn.’ Een zee van lichtjes verschijnt in een uitverkochte Afas Live.

Smartphones zijn alomtegenwoordig. Niet alleen in de zaal maar ook tijdens het intro van Old Town Road, als het podiumscherm een overvloed aan schermen laat zien met de memes die hebben geleid tot het eerste succes van Lil Nas. Allemaal ter illustratie van de bijzondere status van de eerste van een nieuwe generatie artiesten.

Want Lil Nas X is in de verste verte niet een conventionele popster die via de conventionele wegen doorbrak. De man die met die eerste hit Old Town Road records brak, is in 1999 geboren en opgegroeid met het internet als een gegeven. Wereldwijde roem was niet het eindpunt van kilometers maken in kleine zaaltjes, maar van zichtbaarheid op TikTok en Twitter.

Die beeldcultuur vertaalt zich ook bij zijn liveconcert. Hoewel, ‘liveconcert’ voelt hier als een gedateerde term. Nas zingt en rapt mee met een tape en doet niet eens de moeite dat te verhullen. Er zijn geen muzikanten. Er zijn wel dansers. Er is zelfs een verhaal. Een verhaal van metamorfose, dat verteld wordt zodra de gordijnen van rood velours zijn opengegaan. Aan de hand van zijn liedjes worden we door Nas met video’s door zijn leven geloodst, van wedergeboorte naar transformatie tot zijn definitieve wording. En er wordt kwistig met vlinders gestrooid.

In Sun Goes Down zingt Nas over zijn ongelukkige schooljaren waarin hij nog niet uit de kast durfde te komen. Een somber meewiegliedje met dat je potentieel ‘live’ extra aangrijpt. Maar Nas is een zanger met weinig expressie die, waarschijnlijk uit voorzorg, blijft hangen in het veilige laag van zijn spreekstem. Daardoor wordt het moeilijk om die emotionele diepte te vinden die je verwacht van een liveshow.

In de Afas staat dan ook geen zanger die je met vocale prestaties omver wil blazen maar een entertainer die de visuele aantrekkingskracht van zijn andere podia eenvoudigweg doortrekt naar dit podium. Imago en techniek zijn een monsterverbond aangegaan om een wereld te scheppen en via beeldschermen heb je er toegang toe. Een wereld geverfd in homo-erotisch roze, gegarneerd met een vleugje My Little Pony-esthetiek en stevig gekruid met leer en metaal. In Don’t Want It voguet zwarte prins Nas – ontblote sixpack, zilveren broek en pofmouwen – en twerkt hij met zijn dansers in formatie tegen de achtergrond van een rococo paleis. Maar is er ook zedige Hollywoodromantiek: als de kus van Nas en zijn lief als schaduw op het doek wordt getoond.

Na de verdoemenis de verlossing. Na het op video vertoonde hellevuur voor mannen die het met mannen doen, krijgt Lil Nas in Montero, tegen een decor van regenbogen en watervallen, zijn enorme vlindervleugels aangemeten. Kitsch is het, maar wel aangrijpende kitsch.

Muzikaal valt er hier en daar best wel wat te beleven. Down Souf Hoes en Industry Baby brengen de opwinding van de club naar de concertzaal. Maar als liveconcert schiet de show van Lil Nas X tekort. Als uitvergroot, theatraal egodocument is het adembenemend.

Na het verschijnen van Lil Nas’ debuutalbum Montero in 2021 is er nu een tweede album. En de artiest zou zichzelf niet zijn als er niet wederom wat verwarring en geroezemoes zou zijn. Als meester van het bespelen van de media had hij al twee nummers gelekt: Late To Da Party en Down Souf Hoes, om die later weer terug te trekken. Geen van beide zouden uiteindelijk singles worden, verklaarde hij later. Om de aandacht langer vast te houden was Nas ook een samenwerking aangegaan met Riot Games, de ontwikkelaar van de videogame League Of Legends. Voor het wereldkampioenschap van vorige week werd de rapper uitgeroepen tot ‘President Of League Of Legends’. In die hoedanigheid mocht Nas in de openinsgceremonie zijn nieuwe, speciaal voor die gelegenheid geschreven nummer Star Walking zingen. Op het podium werd de zanger op een gegeven moment opgetild door de hand van een gigantische hologram van een personage uit een videogame.