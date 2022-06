Lightyear is een standaardfilm, meer niet ★★☆☆☆x

De film die maakte dat Andy een Buzz Lightyear-pop wilde - met die aanbeveling begint Lightyear. Andy, dat jongetje uit het baanbrekende Toy Story, die zijn heimelijk pratende speelgoedcollectie uitgebreid zag met Buzz, de plastic ruimteman met een heldencomplex. In deze oorsprongsfilm van de Pixarstudio poogt space ranger Buzz weg te geraken van een door onvriendelijke planten en geleedpotigen bewoonde planeet, waar een restantje mensheid door zijn toedoen is gestrand. Een standaard-avontuur betreft het, meer niet. Met fletse bijpersonages, op Buzz’ metgezel Sox na; een amusante robotkat. Ook de suggestie van emotie in de gezichtjes van de animatiefiguren, iets waar de Pixar-kliek doorgaans in uitblinkt, blijft hier ondermaats.

Dat deze Lightyear breed in de bioscoop wordt uitgebracht en de vorige, en zoveel meer sprankelende en frisse Pixar-film Turning Red eerder niet, mag ook nog wel eens bevraagd worden in een of andere Amerikaanse commissie.