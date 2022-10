‘Lightweight’ van Trevor Grahl is feestelijk en zit vol vrolijke verwondering ★★★★☆

Lidy Blijdorp (links) en Sebastiaan van Halsema Beeld Foppe Schut

Ook bij de luisteraars die Partiels (1975) van de Franse componist Gérard Grisey (1946-1998) al eens gehoord hebben, en dus weten van het verrassingselement waarmee het stuk eindigt, slaat donderdag de verwarring toe. Als de musici van het ensemble Asko|Schönberg plotseling met hun instrumenten beginnen te spelen (niet musiceren, maar bijvoorbeeld hun strijkstok beginnen te harsen), het zaallicht wordt gedimd en de enige nog zichtbare slagwerker langzaam en dreigend zijn armen met twee bekkens spreidt, klinken er kikkers – die percussie-instrumentjes die je raspend kunt bespelen.

Hoorde dit nou bij het stuk van Grisey? We zijn op de Cello Biënnale in het Muziekgebouw aan ’t IJ, en tegelijkertijd in een nachtelijk bos. Het is het begin van het dubbelcelloconcert Lightweight van de Canadees-Nederlandse componist Trevor Grahl, die zijn compositie liet overlopen in die van Grisey, waardoor dit nieuwe werk eigenlijk altijd wel samen moet met de klassieker. Een win-winsituatie, want het akoestisch onderzoek van Grisey boeit nog altijd, en de nieuwe Grahl verdient nog vele uitvoeringen.

Daarmee rekening houdend: het concert zit vol effecten, klankkleurgerelateerd en theatraal, die te leuk zijn om te spoileren. Grahl behandelt de uitstekende solisten Lidy Blijdorp en Sebastiaan van Halsema als gescheiden wezens met elk hun eigen verhalen, gekke geluidjes en manieren. Vervolgens raken de spelers in elkaar verstrengeld, zei Grahl in een toelichting, als personages in de roman De ondraaglijke lichtheid van het bestaan van Milan Kundera. Hoe gewichtig dat ook klinkt, de muziek is vaak juist feestelijk en bevat het soort vrolijke verwondering dat we kennen uit het werk van Grahls voormalig docent Richard Ayres. Dirigent Bas Wiegers geeft Asko|Schönberg een boost: het ensemble speelt vol vertrouwen en met hoorbaar plezier.