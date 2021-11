Lifecoach Martine Sandifort is persoonlijk en hilarisch in haar eerste solo ★★★★☆

Martine Sandifort in ‘Namasteetjes’. Beeld Bob Bronshoff

Hoe krijg ik het publiek onder de stoel van het lachen? Dat moet zo ongeveer het doel zijn geweest van Martine Sandifort in Namasteetjes. Met het spelen van excentrieke types weet Sandifort grote hilariteit te creëren. Ze zal hierbij zeker ook mensen op de tenen trappen, want Sandifort speelt onder anderen een vrouw met downsyndroom en een Aziatische nagelstylist. ‘Hoe durft ze?’, reflecteert de comédienne zelf ook tegen het einde. Maar Sandifort komt ermee weg, omdat de personages zo knap geacteerd zijn en er zo veel liefde en mededogen in zit.

Wat ook meehelpt, is dat Sandifort zich in haar solovoorstelling zelf diep in haar donkere ziel laat kijken. Namasteetjes is een zeer persoonlijk programma, gegoten in de vorm van een bijeenkomst voor life-coaching. Martine is de coach die het publiek ‘helemaal naar de klote gaat coachen’, maar zij kan al deze therapeuten en goeroes zo goed parodiëren omdat Sandifort zelf kampte met depressies en al zo vaak aan de andere kant heeft gezeten.

Door te schakelen met filmpjes op het videoscherm kent Namasteetjes vaart en afwisseling. Daardoor stoort het niet dat Sandifort na vier shows als cabaretduo met Remko Vrijdag nu alleen op het toneel staat. Soloproject geslaagd dus, ook al is niet elke scène even origineel – de wereld van therapeuten en spiritualiteit is immers al vaak behandeld in het cabaret.

Toch blijft Sandifort boeien, door te vertellen over haar familie, haar fascinatie voor de bijna-doodervaring, en te strooien met heerlijke sketches, zoals de volkse vrouw in de trein die zo houdt van het ‘lekker tutten’ met haar vriendinnen. En als er even genoeg is gelachen, zet Sandifort net zo makkelijk een mooi gezongen liedje in.