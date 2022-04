Liever schrijvers dan BN’ers, influencers en ander gespuis

In februari 2006, vier jaar na de moord op politicus Pim Fortuyn en twee jaar na de moord op filmmaker Theo van Gogh, vroeg Joost Zwagerman zich in zijn Frans Kellendonk-lezing af waarom Nederlandse schrijvers zich zo weinig aantrokken van de tijdgeest. Veel mensen vonden er wat van, ook literatuurcriticus Elsbeth Etty die een paar maanden later in NRC Handelsblad een – volgens haar matige – roman over de Bijlmerramp besprak en daarbij vilein opmerkte dat het ‘misschien maar beter was ook’ dat Nederlandse schrijvers zich nauwelijks door de actualiteit lieten inspireren. Overigens was Zwagerman niet de eerste en ook niet de laatste die zich verbaasde over het gebrek aan op de maatschappelijke actualiteit geïnspireerde romans.

Michaël Stoker, directeur van het ILFU: 'Ik denk dat er een heleboel schrijvers zijn die zeer geëngageerd zijn.' Beeld Anna van Kooij

Deze week klonk opnieuw een pleidooi voor meer maatschappelijk engagement door Nederlandse schrijvers. Dit keer werd de schuld voor hun afwezigheid in het maatschappelijk debat niet bij de schrijvers zelf gelegd maar bij de media, die de actualiteit liever laten becommentariëren door BN’ers, influencers en ander gespuis dan door schrijvers. Michaël Stoker, directeur van het ILFU, het International Literature Festival Utrecht, huivert nog na van het Boekenbal: ‘Op de rode loper zag ik talloze mensen van wie ik dacht: wat dóén ze hier?’

Dinsdag lanceerde zijn ILFU een nieuw, landelijk platform ‘voor fictie die reageert op de actualiteit’. Om het platform een jaar in de lucht te kunnen houden, zijn minimaal duizend leden nodig die 45 euro per jaar willen betalen. Het idee ontstond anderhalf jaar geleden, toen het literatuurfestival wegens corona niet kon doorgaan. De financiële tegemoetkoming van de overheid stak Stoker in vijftig verhalen van schrijvers die normaal naar Utrecht zouden zijn gekomen. ‘Die verstuurden we via de mail aan onze achterban en we merkten dat ze goed werden gelezen. Toen dacht ik: laten we een plek creëren waar je het hele jaar door terecht kunt voor verhalen.’

En dan niet zomaar verhalen, maar verhalen met een zekere actualiteitswaarde. Stoker: ‘Ik denk dat er een heleboel schrijvers zijn die zeer geëngageerd zijn en dat ook in hun oeuvre verwerken; alleen zie je daar in het debat niks van terug. Televisie is sowieso notoir blind voor wat er in de literatuur gebeurt, maar ook in andere media is nauwelijks ruimte voor fictie.’ En dat is jammer, vindt Stoker: ‘Want literatuur kan iets wat journalistiek niet kan: in het hoofd van een personage kruipen.’ De eerste verhalen staan inmiddels op ilfu.com, van onder anderen Joost Oomen die losgaat op Sywert en een kersenboom. Fictie bij de feiten: leuk hoor.