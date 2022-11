Lieve Joris schreef een liefdevol boek over de zorg voor haar zus en vader ★★★★☆

Lieve Joris Beeld Patrice Normand

Op een middag eet Lieve Joris (1953) een ijsje in de stad met haar zus Hildeke, die dan tegen de 60 moet zijn. ‘Allè, wa’s da’, zegt Hildeke opeens; hulpeloos kijkt ze naar het ijs dat over haar handen druipt. ‘Een ijsje eten zonder te knoeien – dat leer je dus en kan je vervolgens ook weer verleren’, schrijft Joris. ‘Net zoals mijn vader, een fervent tv-kijker, plots niets meer begreep van zijn afstandsbediening.’

Hoe ze steeds meer zorg (en oog) krijgt voor haar vader en voor haar zus met downsyndroom in hun laatste jaren, daarover gaat Lieve Joris’ autobiografische Hildeke, haar tweede ‘familieroman’. In Terug naar Neerpelt, uit 2018, schreef ze al over het woelige gezin waaruit ze stamt; als vijfde van negen kinderen zat ze het liefst rustig bij bomma aan de overkant. Daar, omringd door de ansichtkaarten van heeroom in Congo, werd het zaadje geplant om te reizen – met haar eerste boek Terug naar Congo brak Joris door als reisschrijver.

Boeken over Egypte, Mali en China volgden, tot die plotselinge switch in haar oeuvre, met haar verhaal van dicht bij huis. In Terug naar Neerpelt wekte ze haar op 47-jarige leeftijd overleden broer Fonny tot leven, drugsverslaafde en brokkenpiloot. Het was haar ‘pot confituur’ zei de in Amsterdam wonende Belgische destijds, het familieverhaal in haar voorraadkamer waarvan ze altijd wist dat ze het eens zou schrijven. Daarna zou het klaar zijn; die pot had ze leeggegeten, hoe ‘angstaanjagend’ ze dat ook vond.

Kleine scènes

Niet dus: met Hildeke – de titel is ietwat misleidend, het tweeluik gaat haast evenveel over haar vader – bewijst Joris dat er nog genoeg jam in de pot zat. In kleine scènes schetst ze wat ze zich herinnert van Hildeke en van haar vader, die, weduwnaar en dementerend, de laatste jaren van zijn leven in een verpleeghuis zat. Daar plukt hij eindeloos aan zijn zakdoek, of hij bladert afwezig in de fotoalbums die zijn dochter hem voorlegt. Soms lijkt hij plots te beseffen waar hij beland is. Als Joris hem naar zijn kamer brengt bijvoorbeeld en ze even stoppen bij een tekening op de gang. ‘Ik stond voor me uit te dromen toen hij zei: ‘En dan steken ze ne mens in zo’n kot.’ Nu pas keek ik met hem mee. Het was een afbeelding van het zorgcentrum.’

Het zijn zulke waarnemingen die het particuliere verhaal van de Jorissen universeel maken. Iedereen met een dementerende in de omgeving kent dat half verheugde, half verdrietige schokje dat zo’n plots heldere opmerking teweegbrengt. Evenals de irrelevantie van de vraag: kent hij je nog, weet hij nog wie je bent? ‘Ik kende hem’, schrijft Joris. ‘Was dat niet voldoende?’

Niet helemaal. Joris’ schuldgevoel over haar afwezigheid in de jaren dat ze over de wereld reisde, laat zich niet wegpoetsen, hoe ze ook haar best doet de schade in te halen. Dat geldt ook bij Hildeke, ook dementerend in haar laatste jaren. Joris neemt haar mee op vakantie en naar het kerstcircus in Carré, stopt haar in bad en kamt haar haren, maar voelt zich toch altijd bezwaard als ze haar moet achterlaten in de instelling. Had ze niet meer moeten betekenen in Hildekes leven?

Concurrentiestrijd

Ook daarover gaat Joris’ boek, over de frictie tussen je eigen bestaan willen leiden, los van je familie, en het besef, vroeger of later, dat je toch altijd met ze verbonden bent. Mooi hoe Joris zonder veel uit te leggen, in korte, subtiele zinnetjes, de concurrentiestrijd schetst die er onherroepelijk speelt tussen broers en zussen als iemand in het gezin veel zorg behoeft. Wie doet er méér? Wie doet het beter? Zus Aline, vroeger altijd de liefste voor Hildeke, laat zich weinig meer zien. Joris constateert het zonder oordeel, maar de lezer weet genoeg. Broer Rik stuurt belerende mails over ‘geschikte en aangepaste accommodatie voor Hildegarde’ als Joris en haar zus Nicole haar mee op vakantie willen nemen. Dat stoort: ‘Alsof wij dat niet beseffen.’

Hard raakte Rik haar in de nacht dat hun moeder stervende was en ze besloot bij haar te blijven. ‘Moet ik hier niet komen waken?’, vroeg hij toen. ‘Kent ze jou wel?’ Een voltreffer, schrijft Joris, ‘want in mijn moeders laatste dagen was ik me er pijnlijk van bewust hoe slecht we elkaar kenden.’

Met haar vader en met Hildeke heeft ze het beter willen doen. De lezer ziet door haar precieze, liefdevolle observaties van de twee hoezeer ze daarin geslaagd is, al blijft een gevoel van tekortschieten aan Joris knagen. Over Hildeke schrijft Joris dat zij, met haar ‘zingende hartje’, naast boef Fonny ‘dat andere uiterste was op de schaal van menselijk tekort’. De schrijver – en met haar de lezer, dat is knap aan Hildeke – zit daar ergens tussenin.

Lieve Joris: Hildeke. Atlas Contact; 144 pagina’s; € 19,99.