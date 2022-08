Liesbeth Brandt Corstius (1940-2022), onvermoeibaar wegbereider voor vrouwelijke kunstenaars

Liesbeth Brandt Corstius in mei 2022. Beeld Erik Smits

Liesbeth Brandt Corstius zal vooral worden herinnerd als directeur van Museum Arnhem, dat ze achttien jaar lang leidde. Daar deed ze vanaf haar aantreden in 1982 iets compleet vernieuwends: ze besloot om werk van evenveel vrouwelijke als mannelijke kunstenaars aan te kopen en te tonen. Daarmee was ze haar tijd ver vooruit. ‘50 procent kunst, 50 procent vrouwen’, werd er honend over het museum gezegd.

Brandt Corstius komt uit wat zijzelf omschreef als een ‘linksige familie’. Haar vader was hoogleraar Nederlandse letterkunde. Ze groeide op in Utrecht met twee oudere broers, onder wie Hugo Brandt Corstius, de latere schrijver en wetenschapper. Aan tafel werd gediscussieerd over politiek en literatuur, in het weekend stonden wandelingen op de Veluwe met bezoek aan het Kröller-Müller Museum op het programma.

Toen Museum Arnhem dit voorjaar heropende na een grondige verbouwing, blikte Brandt Corstius met de Volkskrant terug op haar betrokkenheid bij de emancipatie van vrouwelijke kunstenaars. Na haar studie kunstgeschiedenis werkte ze als conservator moderne kunst bij museum Boijmans Van Beuningen. De kunstwereld was een mannenwereld, en ook voor Brandt Corstius was dat toen vanzelfsprekend. In het Rotterdamse museum maakte ze uitsluitend tentoonstellingen met mannen. De bewustwording kwam pas later, toen ze met vriendin Josine de Bruyn Kops (van 1976 tot 1986 directeur van Stedelijk Museum Gouda) een grote expositie met ‘jonge kunst’ bezocht in Parijs.

Samen verbaasden ze zich erover: die jonge kunstenaars waren allemaal mannen. ‘Kenden wij zelf eigenlijk kunstenaressen, vroegen we ons af. Nee. We hadden kunstgeschiedenis gestudeerd en werkten in de kunstwereld, maar konden er niet één noemen.’ Om dat te veranderen richtten ze in 1978 de Stichting Vrouwen in de Beeldende Kunst (SVBK) op. Onder de vlag van SVBK maakte Brandt Corstius onder meer de tentoonstellingen Feministische kunst internationaal (1979) en De kunst van het moederschap (1981).

In 1982 werd Brandt Corstius directeur van het Gemeentemuseum Arnhem, dat ze omdoopte tot Museum voor Moderne Kunst Arnhem en dat inmiddels Museum Arnhem heet. Destijds was een museumdirecteur die vrouw is nog een zeldzaamheid. In Arnhem kocht ze al vroeg werk aan van Marlene Dumas en Rebecca Horn. In 1994 ontving Brandt Corstius de Aletta Jacobs Prijs voor haar inzet voor vrouwelijke kunstenaars.

Na haar pensioen in 2000 was ze verbonden aan het tv-programma Kunstblik. Eerder dit jaar verscheen het boek Je kunt alles niet zo schrijven, een selectie brieven uit de Tweede Wereldoorlog die Brandt Corstius had samengesteld met historicus Margreet Wagenaar-Fischer.

Uit de reacties op haar overlijden blijkt dat Brandt Corstius niet alleen veel heeft betekend voor vrouwen die kunst maken, maar ook voor vrouwen die als curator of museumdirecteur werken. ‘Jij baande het pad voor ons vrouwen in de kunstwereld’, schrijft Hester Alberdingk Thijm, de directeur van AkzoNobel Art Foundation, in een reactie op Instagram. Mariette Dölle, directeur van de Oude Kerk in Amsterdam, laat weten dat ze zich Brandt Corstius herinnert als ‘heerlijk scherp van geest en geestig van tong’.