Liefdesverdriet en ingemixte hiphop zitten James Blakes nieuwe album wat in de weg ★★★☆☆

Op zijn knalgoede plaat Assume Form uit 2019 vierde James Blake de ontluikende liefde, bij hemelse en hypergedetailleerde muziek die zijn subtiel vervormde stem deed opstijgen. Nu, bij de opvolger Friends That Break Your Heart, volgt de deceptie: Blake heeft liefdesverdriet. ‘If you loved me so much, why did you go’, zingt hij met een getergde stem in de track Life Is Not the Same.

Al past een sombere gemoedstoestand doorgaans goed bij de ingetogen, vaak wat gekunstelde zangstukken en elektronische ornamenten van Blake, het verdriet zit een nieuw topalbum toch wat in de weg. De structuur van de songs is traditioneler dan anders, en de stem van Blake klinkt naturel en dus niet als door een vervormende mangel gehaald. Dat werkt goed op de Nick Cave-achtige ballade Say What You Will, maar minder sterk als Blake geestelijke steun zoekt bij een serie gastvocalisten uit de hiphop.

De strakke trap-beats en diepe bassen die bij een heel gewoon falsetstem-popliedje als Coming Back opduiken, en de r&b-zang van neosoulzangeres SZA, klinken niet goed samen, maar eerder als een fatale stijlbreuk. Blake laat zich met zijn bezwaarde gemoed even niet mengen met deze wat oppervlakkige beats en raps. In het nummer Frozen raakt hij echt even de weg kwijt, als de rappers JID en SwaVay hem genadeloos van het padje duwen.

Gelukkig komt Blake tegen het einde van het album weer in contact met zichzelf. In de slottrack If I’m Insecure horen we de vertrouwde Blake, moederziel alleen, vocaal uithalen met die onvergelijkbare falsetstem, naast een bubbelende analoge synth en een opstormend kerkorgel. Het komt wel weer goed.

James Blake Friends That Break Your Heart Dance ★★★☆☆ Republic/Universal