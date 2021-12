Liefdesbrieven voeren theatermakers naar een Leidse moordaanslag uit de oorlog

Regisseur Pepijn Smit. Beeld Simon Townsend

In 2019 stuitten de theatermakers van het PS Theater in Leiden op een bijzondere vondst: documenten uit 1944 over een mislukte moordaanslag op ene Nanna. Alles aan haar blijkt geheimzinnig. Misschien was ze een ‘moffenmeid’, misschien een spil in het verzet. De zaak is niet alleen onopgelost, maar ook onbekend in de Leidse geschiedenisboeken.

Ze beginnen hun eigen onderzoek en belanden in hun eigen krimi met doofpotten, spionnen en frustrerend veel doodlopende eindjes. Toch ontdekken ze tot hun eigen verbazing wie de moordenaar was. Nu maken ze De affaire Nana, een live gestreamde theatrale reconstructie.

De zoektocht begon op 2 januari 2019, Openbaarheidsdag. Elke eerste werkdag van het jaar maken archiefinstellingen documenten beschikbaar die 25, 40 of 75 jaar vertrouwelijk en geheim waren gebleven. Zo kwamen in 2019 politiearchieven uit 1944 aan het licht. Archivarissen bij Erfgoed Leiden ontdekten tussen de documenten een stapel liefdesbrieven. Ze bleken te horen bij een moordaanslag op Maria Arnoldus, alias Nanna. Ze haalden de Leidse theatermaker Pepijn Smit erbij. Met zijn groep PS Theater maakt Smit producties waarin Leidse verhalen en inwoners centraal staan en waaraan altijd gedegen onderzoek in de stad voorafgaat. Misschien kon hij hier wel chocola van maken.

Deze vondst konden ze natuurlijk niet laten liggen, aldus Smit. ‘We wilden meteen alles weten, maar al snel bleek dat er meer vragen dan antwoorden waren.’ Een zuivere reconstructie van de aanslag, het eerste idee voor de voorstelling, bleek niet mogelijk. ‘Toen hebben wij het onderzoek opnieuw geopend, als amateurrechercheurs. We maakten zo’n overzichtsbord met foto’s van alle betrokkenen en lijntjes om de verbanden te leggen, zoals je dat in krimi’s op tv ziet. Al snel bleek dat er dingen niet klopten.’

Liefdesbrief aan Nanna. Beeld Erfgoed Leiden en Omstreken

Dit waren de feiten: een vrouw genaamd Maria Arnoldus, die zich soms voordeed als Nanna, werd op woensdagavond 22 maart 1944 voor haar huis beschoten. De kogel doorboorde haar wang, maar ketste of op haar kies, waardoor ze de aanslag overleefde. De dader wierp haar een briefje toe met daarop ‘Lohn für feiges Verrat’. Loon voor laf verraad.

De politie stond destijds onder Duitse controle en verhoorde Maria’s man, die uit een verzetsfamilie kwam. Ook de afzender van de liefdesbrieven werd verhoord: een Nederlander uit Arnhem die voor de SS werkte. ‘Deze man stond bekend als een beul’, zegt Smit. ‘Maar wel eentje die kennelijk de liefste liefdesbrieven schreef.’ Na zestien dagen werd de zaak onopgelost gesloten.

Totdat die, 75 jaar later, wordt heropend door Pepijn Smit, dramaturg Erica Smits en acteurs Oukje den Hollander en Tijs Huys. ‘We zijn eerst gaan praten met nabestaanden, maar gek genoeg had geen van hen van deze zaak gehoord’, zegt Smit. ‘We hebben gespit in het archief van het Leids Universitair Medisch Centrum, spraken met een wapen- en munitieonderzoeker van het Nederlands Forensisch Instituut en zochten bewijsmateriaal bij Maria’s oude woonhuis, dat nu een studentenhuis is. Niets gevonden.’

Alle twijfels, teleurstellingen en vragen zijn in de voorstelling terechtgekomen, waarin de makers vanuit hun eigen perspectief naar de zaak kijken. Smit: ‘Het is een weergave geworden van hoe wij met het materiaal zijn omgegaan. Wat is onze motivatie? Zijn we rechercheurs of theatermakers? Zoeken we naar de waarheid of een mooi verhaal? En welke van die twee is wenselijker als je de geschiedenis onderzoekt?’

Uiteindelijk komen de makers toch de dader op het spoor, via dossiers van gerelateerde verzetszaken. ‘Nee, er waren geen achtervolgingen in leegstaande fabriekshallen’, zegt Smit. ‘We gingen wel van die Scandinavische truien dragen, zoals het personage Sarah Lund in The Killing. Misschien heeft dat geholpen.’

Acteurs Oukje den Hollander en Tijs Huys van PS Theater. Beeld Anna Glinka

De euforie van het kraken van de zaak was van korte duur. Want ook al was de dader nu bekend, het slachtoffer bleef een raadsel. Wie was toch die Nanna? Daarover zwijgt de geschiedenis. Smit: ‘Dat vind ik het interessante. We zijn geneigd om de geschiedenis in te delen in daders en slachtoffers, in moffen en verzetshelden. Maar als je naar deze vrouw kijkt, dan is dat veel te simplistisch gedacht.’

De affaire Nanna is volgens Smit ‘een echte PS-voorstelling’ geworden. Aan de ene kant vertelt ze een stukje Leidse geschiedenis, over het verzetsleven in de stad. Tegelijk gaat het over iets groters. Smit: ‘Dat er zo veel verhalen zijn die níét de geschiedenisboeken ingaan.’ Die onbekende of onopgeloste verhalen hebben volgens hem ook een functie. ‘Dit dossier met politiegegevens en liefdesbrieven wordt nu gedigitaliseerd. Dat zijn een aantal losse feiten. Ze worden nu bewaard voor de eeuwigheid. Maar wat zeggen ze? Wat is het echte verhaal achter Nanna? Dat mogen we nu zelf verder invullen. En dat is wat wij doen.’

De affaire Nanna van PS Theater, livestream te zien op 18 en 19/12 en volgend jaar als live voorstelling.