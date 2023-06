Liefde en een waarschuwing langs de kant van de weg

Charles Goedendorp, Rotterdam.

‘Ik vroeg me af wie de moeite had genomen dit midden in het bos te schrijven en wat daarvoor de reden is', schrijft Charles Goedendorp, die de woorden ‘liefde geneest’ op een bankje in het Kralingse Bos zag staan. Misschien geen poëzie, maar dan toch op zijn minst, zeker gezien de opgeroepen vraagtekens, poëtisch. Bankjes zijn populaire plaatsen om poëtische gedachten te uiten, was ons al eerder opgevallen.

Boukje Verheij, Wassenaar.

Boukje Verheij vond in Wassenaar een ‘ondoorgrondelijke en toch begrijpelijke regel’. Helma Zalm vroeg zich wandelend tussen Geestdorp en Harmelen af hoe letterlijk of figuurlijk ze de tekst van H.J. Schüren moest nemen: ‘Alles wat je nodig hebt ligt langs de kant van de weg’. Claertje Frieke-Kappers ten slotte zag in Amsterdam een dichterlijk verwoorde ‘maar al te vaak door fietsers in de wind geslagen waarschuwing’ op een bankje.

Helma Zalm, Geestdorp-Harmelen.

Claertje Frieke-Kappers, Amsterdam.

We dromen dat we grasvelden zijn

Martrees Groffen, Groningen.

Opvallend bouwwerk en cultuurcentrum Het Forum in Groningen nodigt blijkbaar ook uit tot poëzie. Martrees Groffen was er al vele keren langsgelopen, maar zag bovenstaand gedicht naast Het Forum ‘pas zaterdag 27 mei. Prachtig gedicht’. Het herinnerde ons aan de ‘mooie kerstwens’ die Anja Verbers een half jaar geleden stuurde, ‘gemaakt in Groningen, op de Nieuwmarkt, nabij Het Forum’. Herkennen wij hier dezelfde hand?

Anja Verbers, Groningen.

Ochtenden zijn zwaar, oen

Esther Schreur.

‘De vraag of poëzie moet rijmen leek mij enigszins achterhaald. Maar door de toevoeging van een collega aan dit ‘gedicht’ op onze koffieautomaat begin ik toch te twijfelen’, schrijft Esther Schreurs. Die zelf achter haar naam nog toevoegde: ‘werkzaam bij de Belastingdienst’. Het plakkertje riep de herinnering op aan wat Jos Gielen eerder inzond. Geen poëzie in de striktste zin van het woord, maar, dachten wij, toch wel op zijn plek in deze rubriek.

Jos Gielen.

Doven in je eigen sigaret

Henny van Ham, Drie.

Vaak leidt verkeerd spatiegebruik tot humoristische taaluitingen; er bestaat zelfs een website over. Tot poëzie leidt het slechts in een enkel geval. Maar ‘vettig heden’ maakt van een huishoudelijke mededeling toch echt een gedicht, vonden wij. Henny van Ham zag hem op camping Drie, te Drie, tussen Garderen en Ermelo. Zelf ergens doven in je eigen sigaret heeft beslist ook iets poëtisch, hoe smerig de context is dit geval ook is. Dank, David Corel, die de regel aantrof in Den Haag.

David Corel, Den Haag.

De ene tegel is de andere niet

Nicole Tendijck, Eindhoven.

Nicole Tendijck uit Eindhoven, liefhebber van deze rubriek, is altijd ‘extra alert op bijzondere gespoten, gebeitelde en gekalkte poëzie’. Maar haar inzending zag ze gewoon in haar eigen straat, op de stoep van de basisschool. Tendijck: ‘Een wijsheid die, naar ik aanneem, ook een van de leerlijnen op deze school is.’ Els Binnerts zag onderstaande ‘kleurrijke ode op een slecht zichtbaar stuk muur aan de Herenstraat in Leiden’. Ze vroeg zich af: ‘Zouden die vingers een hartje vormen?’

Els Binnerts, Leiden.

Zelfs bij de orthodontist is niemand perfect

Dick Weelink, Leeuwarden.

‘Er komt ook mooie poëzie uit Friesland', schrijft Dick Weelink uit Zwolle. Vertel ons wat. We stonden al eens lang stil voor het provinciehuis in Leeuwarden, waarop de slotregel uit een gedicht van Tsjebbe Hettinga prijkt: Jins dreamen no, jins skiednis skielk (‘uw dromen nu, uw geschiedenis straks’). Weelink zag zijn inzending op de stoep voor een orthodontiepraktijk in de Friese hoofdstad. Waaruit blijkt dat Friezen ook de kunst van de ironie beheersen. In bytsje bryk is minskelyk betekent: een beetje scheef is menselijk, oftewel niemand is perfect.

Potdichtkunst, zeeschijngeluid, blauwdunk

De Kunstwandelroute in Hummelo op landgoed Enghuizen is nog tot en met Pinksteren open. Hans Mellendijk liep er al rond en zag deze Muurbloemlezing met éénwoordgedichten. Wij kenden het bestaan van die poëzievorm nog niet. Het zijn de ‘muurbloempjes in de poëzie, ze worden niet direct als gedicht herkend’. Vanaf nu hopelijk wel.

Hans Mellendijk, Hummelo.

Jij zal het nooit horen, jij zal het nooit zien

Thomas Borggrefe, Utrecht.

Benieuwd of Thomas Borggrefe uit Utrecht gelukkig in de liefde is. ‘Heerlijk herkenbaar’, noemt hij het gedicht dat hij aantrof op de Drift in Utrecht, op een muur van een bioscoop. Hij vervolgt: ‘De angst om afgewezen te worden... Schreeuw het van alle muren en daken.’

Thomas Borggrefe, Utrecht.

Als poëzie en graffiti elkaar naderen of ontmoeten

Theo van Hal, Eindhoven.

De dochter van Theo van Hal woont sinds kort in Eindhoven. Hij zag op een zijmuur van een huizenrij deze ‘poëzie omgeven door voor mij onbegrijpelijke graffiti. Wel netjes de poëzie omzeild.’ In het geval van Peter van den Besselaar lijkt de graffiti eerder een dialoog aangegaan met de poëzie, ook mooi. Hij zag het in de Spoorzone in Tilburg, ‘een mooi rauw stukje stad’.

Peter van den Besselaar, Tilburg.

Wat als de wedstrijd inderdaad op tijd gestaakt was geweest?

Frank Claessen, Rotterdam

Meerdere lezers waren vorige week in stadion De Kuip in Rotterdam en stuurden deze foto. Als je het zonder context leest, is het diepzinnige poëzie. Met context is het prozaïscher. Frank Claessen: ‘Gisteravond rond 21.30 uur gooide iemand een aansteker op het hoofd van een speler van Ajax. Daarna heerste er verwarring op en om het veld. Gelukkig werd de wedstrijd tijdig gestaakt. Een tijdje later bleek de wedstrijd tijdelijk gestaakt. Een daarna werd hij weer hervat. En Feyenoord verloor.’

Grazen tot je een diepvriespakket wordt

Sjoukje Hettema, Hollandsche Rading.

Poëzie is niet altijd betoverend, ook weleens ontnuchterend. ‘Een verhaal in weinig woorden’, schrijft Sjoukje Hettema bij de foto's die ze in Hollandsche Rading maakte. ‘En je ziet nooit meer wat anders als je de runderen ziet grazen.’

Sjoukje Hettema, Hollandsche Rading.

Kerkdiensten zat en God ziet alles

Han Evers, Schijf (Rucphen).

Nee, niet flauw, maar helemaal in de geest van K. Schippers, bovenstaande regel die Han Evers tijdens zijn wandeling over het Grenslandpad zag op de Sint-Martinuskerk in Schijf, gemeente Rucphen (Noord-Brabant). ‘Pas toen ik dichterbij kwam, zag ik de kleine letters. Toeval of opzet?’ Ook de poëtische aansporing op een kunsthandel in Deventer, hieronder, verplaatst ons naar hoger sferen. Hans Dijkema zag ’m.

Hans Dijkema, Deventer.

De schermen worden gestreeld, de blikken zijn leeg

Paul van der Kraan, Den Haag.

Even terug nog naar vorige week. Voor het gedicht over het miljoen en dat we het samen doen blijkt de stichting Republiek (voorheen het Republikeins Genootschap) verantwoordelijk te zijn. Met het gedicht voeren ze ludiek actie tegen de viering van ‘de duurste Koningsdag ooit in de armste stad van Nederland’. Nicole Rijsman (‘geen Rotterdammer, wel Republikein’) schreef: ‘In de begeleidende tekst bij de foto's vraagt de heer Hoogenboezem zich af of er een relatie is tussen het gedicht en de sticker van de koning; nou, die is er wel degelijk.’

Deze week houden we het bij pure poëzie, die Hagenaar Paul van der Kraan in zijn stad vond, in de Trompstraat.

Jij heb grote zorgen en ik een miljoen

Jan Hoogenboezem, Rotterdam.

Eerder al zag Fietje Hoyer het gedicht op een voetgangersoversteekplaats in Dordrecht. Ze schreef: ‘Hoe het zit met die kraan snap ik niet precies, maar de moraal is duidelijk.’ Nu stuurde Jan Hoogenboezem drie plaatsen met hetzelfde gedicht, gevonden in Rotterdam. Met en zonder sticker van de koning. Hoogenboezem: ‘Of er een relatie tussen de twee is, is voor mij een vraag…’

Fietje Hoyer, Dordrecht.

Steeds weer zinnen hollen door mijn brein

J. Bernsen, Eindhoven.

In Eindhoven zag J. Bernsen zinnen op een pand staan: Zinnen/ Steeds zinnen/ Steeds weer zinnen/ Hollen door mijn brein/ Kon ik maar bij één zin blijven/ Kon ik maar bij zinnen zijn. De dichter is Jack van Hoek, wat een gelukkig toeval is, omdat de tekst kunstig op een hoekhuis is geschilderd.

J. Bernsen, Eindhoven.

J. Bernsen, Eindhoven.

Eerlijk, met liefde, maar te weinig geld

Tsjerk Adema, Alkmaar.

Tsjerk Adema, zelf afkomstig uit Leeuwarden, maakte bovenstaande foto in Alkmaar, ‘op de hoek van de Voormeerse en de Raaksje’. Een blik op Google Streetview leert dat de rechterkant er pas later op moet zijn geschreven, aan het handschrift te zien door dezelfde poëet. Diens handschrift heeft wel wat weg van dat van degene die onderstaande tekst achterliet op een container in Arnhem. Inzender Noud van Zuijlen (die de foto 5 januari stuurde): ‘Ook in 2023 heeft kennelijk niet elke Arnhemse jongere het gemakkelijk.’

Noud van Zuijlen, Arnhem.

Je gaat het pas zien als de garagedeuren open zijn

Rick de Graaff, Amersfoort.

Je ziet het pas wanneer de garagedeuren op bovenstaande foto zijn geopend, schrijft Rick de Graaff over wat hij zag in Amersfoort. Om in voetbaltermen te blijven: zou het een bewussie zijn? Die vraag stelt ook Marie-José Mastboom bij onderstaande foto van het raam van het huis van kunstenares Juul Kortekaas in Middelburg. ‘De woorden zijn met tape bevestigd. Stond er oorspronkelijk ‘leven’ en is de l weggevallen, zoals bij de tweede bloem nu bijna gebeurt, of wil ze juist het tijdelijke van een bloem benadrukken?’ Mastboom heeft blijkbaar niet aangebeld, maar trok liever de conclusie: ‘Een mooi eenvoudig poëtisch vers dat direct vragen oproept.’

Marie-José Mastboom, Middelburg.

Woorden en daden

Renske Gaal, Enkhuizen.

Ja, misschien wat flauw, maar wij vonden ze toch vooral ook leuk. Renske Gaal stuurde bovenstaande foto van ‘de schutting van mijn dochter, Carola Visser, en haar man, in Enkhuizen’. Jan Peeters zag onderstaande foto al een paar jaar geleden in Roosendaal. Peeters: ‘Blijft een fantastische actie.’

Jan Peeters, Roosendaal.

Er staat niet wat er staat

Pam Schikhof en Hannie Visschedijk, Deventer.

Of Pam Schikhof en Hannie Visschedijk elkaar kennen weten wij niet, maar ze stuurden beiden in één week bovenstaande tekst, die ze fotografeerden in de Kleine Oeverstraat in Deventer. Visschedijk: ‘Nadat ik het voor de tweede keer had gelezen, begreep ik wat er stond.’ Zou ook kunnen gelden voor onderstaande foto, die Henk van Hest stuurde en die hij al in 2011 maakte, in de Tuinstraat in Tilburg. Oud dus, maar mooi gebleven.

Henk van Hest, Tilburg.

Haal de moet eruit

Romkje Bosma, Amersfoort.

Romkje Bosma wandelde 22 januari in Amersfoort en zag bovenstaande proeve van poëzie in een vensterbank. Gelukkig fotografeerde ze hem. Nog een aanbeveling, op de foto hieronder, zag Jacqueline Hoevenberg, in 2019, in Dordrecht (Blekersdijk). Misschien een beetje een insidergedichtje (het gaat over lettertypes), maar toch zeker begrijpelijk. Hoevenberg: ‘Het grafisch bedrijf heeft het pand eind december 2022 verlaten.’

Jacqueline Hoevenberg, Dordrecht.

Verder genieten

Janny en Fred Goetze, Bergen aan Zee.

‘In Bergen aan Zee, langs een duinafgang aan de C.F. Zeilerboulevard, aan bielzen met lampen langs het pad, zagen wij een paneeltje en een tegeltje van respectievelijk 10 bij 10 centimeter en minder.’ Hoe nauwgezet wil je de beschrijving hebben van wat Janny en Fred Goetze aantroffen? Ze voegden nog een ultrakorte recensie toe ook: ‘De taalgrapjes erop zijn wel leuk, de uitvoeringen leuker. Ongetwijfeld het werk van een poëtische geest.’

Janny en Fred Goetze, Bergen aan Zee.

Tijd voor verandering

Carel Akerman, Bonn.

Carel Akerman wandelde een paar jaar geleden door de Duitse stad Bonn, toen hij ‘op de gevel van de universiteit aldaar’ bovenstaande tekst aantrof. ‘Sindsdien heeft me die vraag altijd beziggehouden’, schrijft hij. ‘Mijn gedrag is er wel (iets) door bepaald.’

Of dat laatste voor onderstaande ook geldt, schrijft Dree David, die onderstaande tekst aantrof in de Visserstraat in hartje Breda, er niet bij. Verder spreken de gelijkenissen voor zich.

Dree David, Breda.

Onderhoud gewenst

Freek Eland, Rotterdam.

Freek Eland mailde ‘twee foto’s van Rotterdamse poëzie’. Hij vond het beschreven kastje op de Sint-Jobsweg in Rotterdam. Blijkbaar komt hij er vaker langs, want de eerste foto dateert van 9 augustus 2022, de tweede van 6 januari 2023. Eland: ‘Als de maker zijn motto serieus neemt, komt hij binnenkort langs om zijn werk weer te laten stralen.’

Freek Eland, Rotterdam.

Jan Vesters, Wagemakerslaan, Haarlem.

Vorige week sloten we het jaar in stemming af, nu maken we al even stemmig een nieuwe start. Jan Vesters, die bovenstaande foto maakte in Haarlem, dacht dat de woorden ‘een aansporing waren voor de ambtenaren van het naastgelegen provinciehuis’. Wij lazen er een goed voornemen in. Net als in de slechts twee woorden die Cees Kamminga in Delft zag op een muur op het Doelenplein. Kamminga: ‘En de beste wensen voor een bloemrijk 2023.’ Daar sluiten we ons van harte bij aan.

Cees Kamminga, Doelenplein, Delft.

Marcus van Roode, Eindhoven.

Al wat is

We besluiten het jaar in stijl, al schuurt de inzender nadrukkelijk langs de randen van onze criteria. Maar voor één keer hebben we clementie. Marcus van Roode kraste deze tekst namelijk zelf in een oud deurpaneel, ‘als bijdrage aan een kunsttentoonstelling in Eindhoven’.

Frits van Oostenbruggen, De Koog, Texel.

Het is wat

‘Alle wijsheid start met twijfel’, schrijft Frits van Oostenbruggen bij de foto die hij stuurde, ‘gevonden bij de strandafgang of duinopgang bij Beachclub Texel, De Koog.’ Kort maar krachtig. Geldt ook voor wat Niko Hoebe zag. Kort, maar geen half werk, aan het lijstje en de kruiskopschroeven af te lezen. Hoebe: ‘Gezien op boom aan de Groeneweg in Bergen.’

Niko Hoebe, Bergen.

Van Zwolle zal ik blijven dromen

Jack Delmaar, Zwolle.

Even goed kijken, maar dan zie je direct dat het gedicht dat Jack Delmaar aantrof zich op een opmerkelijke plek bevindt. Delmaar: ‘Ik zag het op mijn ochtendwandeling.’ Geschreven met watervaste verf, op een auto dus. Wel gewoon op een bankje, als onderdeel van de Breinpadwandeling op Landgoed De Grote Beek in Eindhoven (waar zich ook de hoofdlocatie van de Eindhovense GGZ bevindt), zag Hans de Krijger behalve de naam van een Franse generaal een gedicht vol veelzeggende puntjes. Niet afgemaakt wellicht? Om te zien of het inmiddels een vervolg heeft, vult De Krijger aan: ‘De tekst staat op een bank bij punt 16 in de wandeling.’

Hans de Krijger, Eindhoven.