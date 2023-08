Liedjes vol weemoed en melancholie voeren ‘Oh mijn ziel’ op tot een louterende climax ★★★★☆

De Zeeuwse muzikant en tekstdichter Broeder Dieleman bezingt op zijn zesde album Oh mijn ziel opnieuw de natuur zoals eigenlijk niemand anders dat doet. Opgegroeid in het Land van Axel en al jaren woonachtig in Middelburg heeft Tonnie Dieleman, zoals de broeder geboren is, inmiddels een oeuvre opgebouwd dat zijns gelijke niet kent.

Het landschap en de geschiedenis van zijn omgeving worden door Dieleman met een bijna religieuze toewijding in kaart gebracht. Hij vindt in archieven historische figuren als Jan de Prentenknipper, zoals bezongen op zijn vorige album De Liefde is de eerste wet, en jachtopziener Leo Bootsgezel (1878-1962), wiens dialect hij nu op Oh mijn ziel in echte field recordings tot leven laat komen. Bootsgezel was als jager ook ‘vernieler’ van de natuur die Dieleman zo dierbaar is. De wisselwerking tussen mens en natuur is opnieuw een thema op dit nieuwe album, een muzikale verwerking van rouw over de teloorgang van het landschap.

Broeder Dieleman Beeld Erik Smits

Maar meer dan voorheen zoekt Dieleman de samenwerking met andere muzikanten. Vooral in de Amerikaanse zangeres Baby Dee, die al meer dan tien jaar in Zeeland woont, heeft hij een gelijkgestemde gevonden. Beiden hebben een sterk christelijke achtergrond en ze vonden elkaar onder meer in een voorliefde voor psalm 42, waaraan de albumtitel ontleend is.

De vertaling van Baby Dees eigen Morning Fire (hier Ochtendvier), dat ze samen zingen, is een hoogtepunt op dit album. Hetzelfde geldt voor het openingsnummer Rook in mn kleren: een even eenvoudige als pakkende pianomelodie draagt het nummer dat, zoals de beste Dieleman-liedjes, de vraag oproept of het een traditional is, eigen werk of een combinatie daarvan. Dat heeft Dieleman gemeen met de grote folkartiesten, van Bob Dylan en The Pogues tot recentelijk Lankum: zijn nummers klinken bekend, maar blijken meestal nieuw, geworteld in een diepe traditie.

De liedjes vol weemoed en melancholie voeren het album op tot een bijna tien minuten lange, louterende climax. De banjo van Dieleman en de prachtige blazersarrangementen van Rinze Voorberg brengen uiteindelijk jubel in Oh mijn ziel die nog lang natintelt.

Broeder Dieleman Oh mijn ziel Pop ★★★★☆ Snowstar Records